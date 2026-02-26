Botafogo vira confronto sobre o Nacional Potosí e avança na Libertadores

O Botafogo fez valer o mando de campo e venceu o Nacional Potosí por 2 a 0 no Estádio Nilton Santos, nesta quarta-feira (25), garantindo a classificação na Copa Libertadores da América 2026. O resultado foi suficiente para virar o confronto, já que o time carioca havia perdido por 1 a 0 na partida de ida, na Bolívia.

Precisando vencer por dois gols de diferença, o Alvinegro começou pressionando e resolveu a situação ainda no primeiro tempo. Alex Telles e Danilo marcaram os gols que colocaram o time em vantagem no placar agregado e deram tranquilidade para administrar o jogo na etapa final.

Depois do susto na altitude de Potosí, o Botafogo mostrou postura mais agressiva em casa e não deu espaço para o adversário reagir. A equipe controlou as ações e confirmou a vaga sem precisar levar a decisão para os pênaltis.

Agora, o clube avança à próxima fase preliminar e segue na briga por um lugar na fase de grupos da Libertadores. O próximo adversário será o Barcelona de Guayaquil que passou do Argentinos Juniors nos pênaltis.