Com pênalti polêmico, Fluminense perde para o Palmeiras em São Paulo

Acosta marcou o gol Tricolor e foi destaque durante o tempo que atuou - Foto: Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense perdeu sua primeira partida no Campeonato Brasileiro 2026 nesta quarta-feira (25), para o Palmeiras, em Barueri, São Paulo. O jogo ficou marcado pelo pênalti polêmico que resultou no primeiro gol palmeirense.

No início da partida, o Flu começou dominando a posse de bola, mas o Palmeiras quem teve a primeira chance, em bola que desviou na zaga e quase enganou o goleiro Fábio.

Pouco depois, Martinelli errou passe na defesa, Vitor Roque roubou e sofreu pênalti de Fábio. O time do Fluminense pediu interferência do VAR, mas a penalidade foi confirmada. Roque bateu e marcou.

Ainda pensando no gol sofrido, o Fluminense se desestabilizou na partida e acabou sofrendo o segundo. Desta vez, gol de Allan, quatro minutos depois do primeiro.

Com o resultado contrário, o Fluminense avançou suas peças e passou a dominar mais o jogo, mas seguia sofrendo com a fragilidade de seus zagueiros.

Aos 40, após falha da zaga alviverde, Lucho Acosta marcou para o Tricolor.

Na segunda etapa, logo nos primeiros minutos Savarino arriscou de longe e acertou a trave.

Apesar de ter maior posse de bola e melhores chances, o Flu dava espaço. Em uma escapada, Vitor Roque acertou o travessão do Flu.

Perto do fim, Guga cruzou na área, Soteldo acertou um belo voleio e Carlos Miguel fez milagre para dar a vitória ao Palmeiras.

O encontro entre Árias e o Fluminense, que era tão aguardado quanto o jogo, aconteceu, mas o colombiano teve atuação discreta.

O Fluminense volta a campo no domingo (1°) contra o Vasco, pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, no Maracanã.