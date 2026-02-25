Morre aos 79, Nelsinho, criador do Bloco do Barbas, produtor cultural e filho de Nelson Rodrigues

O escritor, jornalista, dramaturgo e produtor cultural, Nelson Rodrigues Filho, conhecido com Nelsinho, morreu aos 79 anos, na madrugada desta quarta-feira (25); a causa da morte ainda não foi revelada. Nelsinho sofria com sequelas de um AVC que sofreu em 2015 e 2024 e estava internado na Barra da Tijuca, no hospital Unimed Barra, por conta de uma pneumonia e infecção urinária, desde a última quarta-feira (18).

Nelsinho teve notoriedade no Rio de Janeiro por ser presidente de um dos maiores blocos do carnaval de rua da cidade, o Bloco do Barbas, inspirado pela aparência do próprio. O bloco é frequentado por artistas, intelectuais e moradores de botafogo, bairro sedia a folia, e carrega uma identidade própria, com marchinhas e desfiles com tom políticos e críticos nos sábados de carnaval. A concentração acontece na rua Arnaldo Quintela com a Assis Bueno.

Leia também:

Cláudio Castro anuncia que deixará o Governo do RJ para concorrer ao Senado Federal



Tarifa do metrô Rio sobe para R$8,20 a partir de 12 de abril; saiba mais



Além da presença no carnaval, ele trabalhou como diretor de teatro, era produtor cultural e roteirista. Nelsinho também ficou conhecido pelo seu ativismo político na época da ditadura militar, onde fez parte do grupo revolucionário MR-8, famoso mundialmente pelo sequestro do embaixador americano Charles Elbrick em 1969. Por conta do ativismo, o dramaturgo foi preso por 7 anos pela ditadura.

O velório será realizado nas Laranjeiras, na sede do Fluminense, clube o qual era torcedor. O enterro está marcado para a quinta-feira (26), no Cemitério São João Batista, em Botafogo.