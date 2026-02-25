Tarifa do metrô Rio sobe para R$8,20 a partir de 12 de abril; saiba mais

Além da alta na tarifa do metrô, os cariocas já sentiram o impacto do reajuste nas tarifas de outros transportes - Foto: Divulgação

Além da alta na tarifa do metrô, os cariocas já sentiram o impacto do reajuste nas tarifas de outros transportes - Foto: Divulgação

A tarifa do metrô do Rio terá um novo reajuste. A partir do dia 12 de abril, de acordo com o Metrô Rio, a passagem, que é a mais cara do Brasil, terá aumento de R$ 0,30 e passará de R$ 7,90 para R$ 8,20.

Segundo a concessionária, o reajuste é de 3,8% e será publicado no Diário Oficial. O aumento anual está previsto no contrato de concessão. O último reajuste ocorreu em abril de 2025.

Além da alta na tarifa do metrô, os cariocas já sentiram o impacto do reajuste nas tarifas de ônibus e de outros transportes municipais da cidade do Rio de Janeiro. Ônibus, VLTs, BRTs e vans também sofreram aumento e estão custando R$ 5,00.