Passagem de van aumenta nesta quarta-feira (25); saiba mais
A medida foi oficializada através da portaria publicada no Diário Oficial
Passageiros que utilizam transporte complementar intermunicipal terão reajuste nas viagens a partir desta quarta-feira (25), após a autorização do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro para o aumento das tarifas das vans regularizadas.
A medida foi oficializada através da portaria publicada no Diário Oficial e prevê reajuste médio de 12,61% nas linhas metropolitanas. Nos serviços que atuam em áreas do interior fluminense, a correção varia entre 9,93% e 11,69%, de acordo com a categoria do trajeto.
O reajuste será aplicado a todos os veículos que integram o Serviço de Transporte Complementar regularizado, formado por vans e automóveis de baixa capacidade. Pela legislação estadual, a tarifa modal deve ser ao menos 10% superior à do transporte convencional, o que vincula os reajustes sempre ocorre aumento nas passagens dos ônibus intermunicipais.
Os novos valores devem ser afixados nas janelas centrais dos veículos desde a meia-noite do início da vigência. O aumento anterior havia sido determinado no primeiro semestre de 2025, devido a atualização tarifária do sistema convencional.
Veja os novos valores
Itaipuaçu x Itaipu — R$ 4,90
Alcântara x Niterói — R$ 7,80
Alcântara x Venda das Pedras — R$ 7,80
Niterói x Portão do Rosa — R$ 7,80
Joquei Clube x Niterói (Tribobó – Niterói) — R$ 7,80
Alcântara x Aldeia da Prata — R$ 7,80
Alcântara x Curuzu — R$ 7,80
Apolo III x Niterói — R$ 10,00
Niterói x Várzea das Moças — R$ 10,00
Alcântara x Rio Bonito — R$ 14,95
Maricá x Niterói — R$ 15,70
Niterói x Venda das Pedras — R$ 16,60
Itambi x Niterói — R$ 16,60
Trindade x Vila Isabel (Boa Vista – São Cristóvão) — R$ 17,55
Alcântara x Rio de Janeiro — R$ 17,55
Passeio x Trindade (Rio de Janeiro – Boa Vista) — R$ 17,55
Magé x Niterói — R$ 18,80
Rio de Janeiro x Maricá — R$ 22,30
Niterói x Rio Bonito — R$ 25,90