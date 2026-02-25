Passagem de van aumenta nesta quarta-feira (25); saiba mais

O reajuste será aplicado a todos os veículos que integram o Serviço de Transporte Complementar regularizado - Foto: Reprodução/Internet

O reajuste será aplicado a todos os veículos que integram o Serviço de Transporte Complementar regularizado - Foto: Reprodução/Internet

Passageiros que utilizam transporte complementar intermunicipal terão reajuste nas viagens a partir desta quarta-feira (25), após a autorização do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro para o aumento das tarifas das vans regularizadas.

A medida foi oficializada através da portaria publicada no Diário Oficial e prevê reajuste médio de 12,61% nas linhas metropolitanas. Nos serviços que atuam em áreas do interior fluminense, a correção varia entre 9,93% e 11,69%, de acordo com a categoria do trajeto.

O reajuste será aplicado a todos os veículos que integram o Serviço de Transporte Complementar regularizado, formado por vans e automóveis de baixa capacidade. Pela legislação estadual, a tarifa modal deve ser ao menos 10% superior à do transporte convencional, o que vincula os reajustes sempre ocorre aumento nas passagens dos ônibus intermunicipais.

Os novos valores devem ser afixados nas janelas centrais dos veículos desde a meia-noite do início da vigência. O aumento anterior havia sido determinado no primeiro semestre de 2025, devido a atualização tarifária do sistema convencional.

Veja os novos valores

Itaipuaçu x Itaipu — R$ 4,90

Alcântara x Niterói — R$ 7,80

Alcântara x Venda das Pedras — R$ 7,80

Niterói x Portão do Rosa — R$ 7,80

Joquei Clube x Niterói (Tribobó – Niterói) — R$ 7,80

Alcântara x Aldeia da Prata — R$ 7,80

Alcântara x Curuzu — R$ 7,80

Apolo III x Niterói — R$ 10,00

Niterói x Várzea das Moças — R$ 10,00

Alcântara x Rio Bonito — R$ 14,95

Maricá x Niterói — R$ 15,70

Niterói x Venda das Pedras — R$ 16,60

Itambi x Niterói — R$ 16,60

Trindade x Vila Isabel (Boa Vista – São Cristóvão) — R$ 17,55

Alcântara x Rio de Janeiro — R$ 17,55

Passeio x Trindade (Rio de Janeiro – Boa Vista) — R$ 17,55

Magé x Niterói — R$ 18,80

Rio de Janeiro x Maricá — R$ 22,30

Niterói x Rio Bonito — R$ 25,90