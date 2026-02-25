Atleta de São Gonçalo faz campanha para disputar Campeonato Europeu de Jiu-Jitsu

Arthur está realizando uma campanha de arrecadação para ajudar com os custos da viagem - Foto: Divulgação

Morador do bairro Coelho, em São Gonçalo, o jovem Arthur Gabriel Paiva Amorim, de 14 anos, faixa verde de jiu-jitsu, está se preparando para representar o Brasil no Campeonato Europeu da International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), que será realizado no dia 16 de abril, na Irlanda. Apesar de já estar inscrito na competição, ele ainda precisa de apoio para custear as despesas da viagem.

Arthur começou no jiu-jitsu aos 5 anos de idade e, desde então, construiu uma trajetória marcada por disciplina, dedicação e conquistas. Entre seus principais resultados estão o título de campeão mundial em Dubai e o terceiro lugar no Pan Kids, uma das competições mais importantes do cenário juvenil da modalidade.

Para tornar possível sua participação no campeonato europeu, Arthur está realizando uma campanha de arrecadação para ajudar com os custos de passagens, hospedagem e alimentação. Ele conta com a solidariedade da população, que pode contribuir através da chave PIX (21) 97679-0285 para que o jovem atleta realize seu sonho internacional.

Com foco nos treinos e determinação, Arthur acredita que, com o apoio da comunidade, conseguirá embarcar rumo à Irlanda e buscar mais uma grande conquista, representando não apenas sua cidade, mas todo o Brasil em um dos torneios mais importantes do jiu-jitsu mundial.

