Enel Rio remove ‘gatos’ de energia em estabelecimentos comerciais de Maricá

Durante operação de combate às irregularidades no consumo de energia, realizada em Maricá, na Região Metropolitana, a Enel Distribuição Rio removeu “gatos” de energia em dois estabelecimentos comerciais da cidade.

Os técnicos da Enel, acompanhados por policiais civis e peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE), constataram as infrações em uma padaria e um supermercado. As ligações estavam conectadas de forma irregular, diretamente à rede da distribuidora, sem medidores de energia. Nas duas ocorrências, as equipes ainda flagraram as ligações feitas com cabos de uso exclusivo da Enel.

Leia também:

Passageira cai de ônibus na Cidade de Deus

Homem é preso com fuzil na Comunidade da Brasília, em Niterói



O responsável pela padaria foi preso pelo crime de furto de energia, com direito a fiança. Já o gerente do supermercado foi conduzido à delegacia e liberado após depoimento.

As ações contaram com o apoio de policiais da Delegacia Distrital 82ª DP, onde as ocorrências foram registradas. Após as inspeções, as irregularidades foram desfeitas, e os estabelecimentos tiveram o fornecimento de energia suspenso.

Furtar energia é crime e causa riscos

Furtar energia é crime com pena prevista de um a quatro anos de reclusão. Com a nova lei sancionada, se o crime envolver cabos de energia, telefonia, dados ou transporte ferroviário e metroviário, a pena pode subir para até oito anos.

Quem realiza "gato" de energia também está sujeito ao pagamento dos valores correspondentes ao consumo não registrado durante o período da irregularidade. Além disso, o furto de energia compromete diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e coloca em risco a segurança da população, especialmente de quem manipula a rede elétrica de forma clandestina.

As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede, além de provocar interrupções no fornecimento de energia. A estimativa da Enel é que, se não houvesse furto de energia, as tarifas de todos os consumidores da Enel Rio poderiam ser reduzidas em cerca de 5%.