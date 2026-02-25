Homem é preso com fuzil na Comunidade da Brasília, em Niterói

Após receberem informações do Disque Denúncia, policiais militares realizavam patrulhamento nos acessos à comunidade de Brasília, no bairro Engenhoca, em Niterói, quando prenderam um homem de 29 anos que transportava um fuzil escondido no baú de uma motocicleta.

De acordo com dados repassados pelo canal, suspeitos de envolvimento com o tráfico na comunidade de Brasília estariam tentando expandir a área de atuação para as comunidades da Coronel, Palmeira, Coreia e Santo Cristo, regiões atualmente dominadas pelo Terceiro Comando Puro (TCP).

Com isso, a Polícia Militar intensificou o policiamento e realizou ações de monitoramento próximas à localidade. Na ação, equipes abordaram uma motocicleta Honda CG, de cor vermelha, com um baú de cor amarela. No interior do baú, foi encontrado um fuzil Colt M4, calibre 5,56 mm, junto com 23 munições do mesmo calibre.

Motocicleta apreendida na ação | Foto: Divulgação

Os policiais conduziram o homem e apreenderam a arma de fogo à 78ª DP (Fonseca), onde o acusado foi autuado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e associação ao tráfico, permanecendo preso.





