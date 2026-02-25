Passageira cai de ônibus na Cidade de Deus

A mulher é cadeirante e estava apoiada na porta no momento em que o coletivo fez uma curva - Foto: Reprodução/TV Globo

A mulher é cadeirante e estava apoiada na porta no momento em que o coletivo fez uma curva - Foto: Reprodução/TV Globo

Uma passageira caiu de um ônibus da linha 600 depois que a porta destinada a cadeirantes se abriu durante o trajeto, na altura Cidade de Deus, Zona Sudoeste do Rio. Segundo relatos de testemunhas, a mulher é cadeirante e estava apoiada na porta no momento em que o coletivo fez uma curva.

Nas imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento após o acidente. O motorista e outros passageiros desceram do ônibus para prestar socorro à vítima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mulher.

A Rio Ônibus, em nota, informou que lamenta o ocorrido, que está acompanhado o caso e que aguarda a realização de perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente.