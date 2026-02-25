Itaboraí realiza 1ª Corrida Noturna com percurso de 5km na Avenida 22 de Maio

As inscrições podem ser realizadas a partir desta quarta-feira (25/02) - Foto: Divulgação

As inscrições podem ser realizadas a partir desta quarta-feira (25/02) - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, realiza no dia 7 de março a 1ª Corrida Noturna de Itaboraí. A concentração dos participantes acontecerá na altura do nº 3126 da Avenida 22 de Maio, a partir das 19h, com largada às 19:30h. O percurso oficial será de 5km, com trajeto pela Avenida 22 de Maio, retornando ao ponto de partida.

Os primeiros 2 mil inscritos receberão camisa oficial do evento. As inscrições podem ser realizadas a partir de quarta-feira (25/02), por meio do link: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/1-corrida-noturna-de-itabora%C3%AD-ita-night-run

Leia também:

Guerra entre traficantes volta a assustar moradores do Fonseca; veja vídeo

Gladys Pereira, ex-vereadora de Búzios, é presa por suspeita de 'rachadinha'

A corrida contará com categorias geral, masculino e feminino. A proposta é reunir atletas e amantes da prática esportiva em um momento de incentivo à saúde, lazer e integração social.

Ao longo do trajeto, os participantes contarão com dois pontos de hidratação, sendo um na altura do km 2 e outro na chegada. A estrutura do evento também contará com palco, sessão de aquecimento antes da largada e uma atração surpresa para o público.

A retirada dos kits acontecerá no próprio dia do evento, das 17h às 19h, no local da concentração.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o principal objetivo da Corrida Noturna é incentivar a prática esportiva e promover qualidade de vida, fortalecendo a integração da comunidade por meio de um evento voltado ao bem-estar.

A iniciativa reforça a importância do esporte dentro do calendário municipal, ampliando a participação popular e valorizando ações que estimulam hábitos saudáveis. Embora seja a primeira edição noturna, a última corrida promovida pela secretaria reuniu cerca de 10 mil pessoas, demonstrando o potencial de mobilização esportiva no município.

Serviço – 1ª Corrida Noturna de Itaboraí

Data: 7 de março

Concentração: 19h | Largada: 19:30h

Local: Avenida 22 de Maio, na altura do nº 3126

Inscrições: https://eventospmi.ib.itaborai.rj.gov.br/1-corrida-noturna-de-itabora%C3%AD-ita-night-run