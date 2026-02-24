Gladys Pereira, ex-vereadora de Búzios, é presa por suspeita de 'rachadinha'

Suspeita de 'rachadinha' e desvio de R$ 200 mil, a ex-vereadora de Búzios Gladys Pereira Rodrigues da Costa foi presa nesta terça-feira (24) em uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). A investigação conta que o valor desviado seria de um esquema de salário de assessores entre 2017 e 2020, período de seu mandato.

Segundo o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CAEGO/MPRJ), a ex-vereadora e outras três pessoas foram denunciadas por peculato (apropriação ou desvio de dinheiro) e associação criminosa. As denúncias começaram em 2022, e segundo o Ministério Público, Gladys demandava devolução de valores, as vezes inteiros, de salários dos assessores de seu gabinete. Após a devolução, os valores eram sacados e depositados em bancos ou distribuídos em espécie, somando R$26.013,37 em 87 depósitos em dinheiro na conta da ex-parlamentar.

Segundo o MPRJ, os agentes levaram cerca de duas horas para localizar um celular alvo de busca e apreensão. Ele foi encontrado atrás de um armário da ex-vereadora, que teria dito que o aparelho estava com um assessor. Após isso, ela foi levada para delegacia, onde direcionou diversos xingamentos ao prefeito de Búzios e sinais de ofensa, como banana e dedo do meio.

"Quem mandou vocês aqui? O prefeito? Eu vou pegar o prefeito, vou te colocar na cadeia, seu vagabundo, pilantra! Você que tinha que ir preso, ao invés de prender sua filha e seu pai que roubou as terras da cidade, roubou os nativos, prefeito bandido!"

Segundo informações, ex-assessores de Gladys contaram que os repasses eram a condição pra continuar nos cargos; parte dos investigados fizeram um acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público. A investigação do MPRJ também aponta que houve indicação de familiares para cargos comissionados no período.

Nota da Prefeitura; veja na íntegra

O prefeito de Armação dos Búzios, Alexandre Martins, vem a público esclarecer as acusações feitas pela ex-vereadora Gladys Pereira Rodrigues da Costa, atualmente presa em decorrência de processo judicial relacionado ao período em que ela exerceu mandato parlamentar entre os anos de 2017 e 2020, antes mesmo de o atual prefeito assumir a chefia do Poder Executivo.

O prefeito reafirma que não possui qualquer relação com a prisão da ex-parlamentar, destacando que o caso trata de fatos investigados de forma independente pelas autoridades competentes, incluindo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e o Poder Judiciário.

Sobre as acusações, Alexandre Martins, prefeito de Búzios, declarou:

“Quem responde a processo por suposto esquema de rachadinha é ela, referente ao período em que exerceu o mandato como vereadora. Para tentar mascarar as acusações que enfrenta, busca me atacar com falsas acusações. Isso resultará em mais um processo entre os diversos aos quais já responde. Infelizmente, trata-se de uma adversária política que não demonstra controle sobre suas falas e atitudes.”

O prefeito ressalta ainda que vem sendo alvo de ataques políticos desde o início de sua gestão, em 2021, tendo adotado as medidas judiciais cabíveis sempre que sua honra e imagem foram atingidas.

Por fim, reforça que todas as acusações são infundadas e serão devidamente tratadas nas instâncias judiciais competentes.

A denúncia foi apresentada à Justiça; o caso segue em andamento.