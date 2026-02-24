Guerra entre traficantes volta a assustar moradores do Fonseca; veja vídeo

Depois de aproximadamente dois meses de trégua, a guerra entre traficantes do Comando Vermelho (CV) e do Terceiro Comando Puro (TCP) na região do Fonseca, em Niterói, voltou a assustar moradores. Barulhos de tiros começaram a ser ouvidos por volta das 20h45 desta terça-feira (24) na localidade.

Nas redes sociais, moradores relataram e até filmaram o momento dos tiros. Ainda de acordo com relatos de redes sociais, os disparos estariam acontecendo na região das comunidades da Palmeira e Santo Cristo.

O Instituto Fogo Cruzado registrou tiros na região por volta das 20h45. Pouco depois, um usuário do X (antigo Twitter) relatou o intenso confronto. "Muitos tiros no cpx do Fonseca, em Niterói."

A Polícia Militar foi contatada, mas não respondeu até o fechamento da matéria.



O 'último capítulo' da guerra entre traficantes noticiada por O São Gonçalo aconteceu no início do ano, no dia 3 de janeiro. Na ocasião, os tiros também começaram durante a noite.





À época, a Polícia Militar informou que "a unidade foi informada sobre disparos de arma de fogo no interior da Comunidade da Palmeira, no Fonseca. Em seguida, o Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão realizou patrulhamento com a viatura blindada no interior da comunidade até o fim dos disparos que, ainda conforme a unidade, vinham do alto da Comunidade, na área de mata."

Apesar da presença da polícia, os tiros voltaram em diversos momentos durante a madrugada. Não houve registro de mortos ou feridos.