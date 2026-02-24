Casa de Malandro é a Campeã do Grupo de Avaliação e desfilará na Série Bronze da Intendentes Magalhães em 2027

O Carnaval 2026 conheceu uma nova força, oriunda de tradicional reduto do samba da capital fluminense. A Casa de Malandro, escola fundada no ano passado, sagrou-se campeã do Grupo de Avaliação da capital, em uma apuração emocionante nesta terça-feira (24), em um clube da Zona Norte. Com a proposta de dar voz e protagonismo ao povo de terreiro, a agremiação encantou os jurados com o enredo “Quem Bebe Marafo Não Pega Feitiço”, garantindo o topo da tabela logo em sua estreia oficial. além dos Grupo de Avaliação, as escolas das Série Bronze e Prata também desfilam na Estrada Intendententes Magalhães, em Campinho, Zona Norte.

A vitória da Casa de Malandro e o vice da Difícil é o Nome darão às escolas o direito de desfilar na Série Bronze em 2027. O desfile da Casa de Malandro foi marcado pela forte identidade religiosa e cultural, confirmando que a escola chegou para ser um importante quilombo do samba na Zona Norte. A agremiação é uma das mais novas escolas de samba do Rio de Janeiro, inspirada no bar de mesmo nome, conhecido como referência no "samba de macumba". A agremiação tem raízes fortes em Madureira, um dos berços do samba carioca, e destaca-se por ser focada na cultura do axé e da malandragem, com atuações também na região da Lapa.

A Casa de Malandro foi fundada no ano passado | Foto: Divulgação

Difícil é o nome - A tradicional Difícil é o Nome também celebrou o resultado, conquistando o segundo lugar. De acordo com o regulamento da Superliga, tanto a campeã quanto a vice garantem o acesso e desfilarão pela Série Bronze em 2027, também na Intendentes Magalhães, em Campinho.

Paulo Barros está de volta à Portela após quase dez anos

Polícia Militar recaptura criminoso evadido do sistema prisional em São Gonçalo

Origens - A Difícil é o Nome é uma escola de samba da cidade do Rio de Janeiro, fundada em 31 de março de 1973. Ela tem sede no bairro de Pilares, na Avenida Dom Hélder Câmara (antiga Avenida Suburbana), e suas cores são o vermelho e o branco. A escola teve passagens por grupos de acesso, incluindo desfiles na Marquês de Sapucaí e na Intendente Magalhães e o resultado já é um trabalho da atual diretoria em prol da revitalização.

A Mocidade Unida da Cidade de Deus foi a última colocada entre as 14 desfilantes do Grupo de Avaliação. Como é característica desse segmento, não houve rebaixamento, permitindo que todas as instituições sigam fortalecendo seus pavilhões para os próximos ciclos rumo ao Carnaval de 2027.