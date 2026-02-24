Filhos da Pauta faz grande festa e fecha com 'chave de ouro' participação no Carnaval de Niterói

Uma grande celebração ao samba e ao Carnaval marcou a apresentação do 'Bloco Filhos da Pauta' na Praça Zumbi dos Palmares, na Cantareira, em São Domingos, Niterói, entre a tarde e a noite do último domingo (22). Composta por jornalistas, familiares, amigos e personalidades da folia e das batucadas do Estado do Rio, a agremiação recebeu dezenas de pessoas, em evento marcado pela confraternização em inédito encontro de diferetes gerações. O evento marcou o aniversário de 40 anos de fundação do 'Filhos da Pauta', o mais antigo segmento de imprensa no Brasil, e também serviu para a apresentação do enredo 'Na volta dos onze notáveis, partiu Niterói!', em que onze profissionais de imprensa, com relevantes serviços prestados ao Jornalismo e ao Carnaval, foram os grandes homenageados.

Leia também:

Paulo Barros está de volta à Portela após quase dez anos

Polícia Militar recaptura criminoso evadido do sistema prisional em São Gonçalo

A direção do bloco caprichou na volta à candelária, palco de apresentações e encontros do 'Filhos da Pauta' em vários Carnavais, consolidando o processo de revitalização da agremiação, criada em meados da década de 80, para ser um encontro de confraternização entre um grupo de jornalistas de 'O Fluminense', na época em que a redação do diário funcionava na Rua Visconde de Itaboraí, no Centro de Niterói. A escola de samba Cacique da São José, do Grupo B do Carnaval de Niterói e 'madrinha' do Filhos da Pauta, o Grupo Amanhecer e os cantores Paulo Zerbini, Gol, Edu Cigano e Marcelo Kallu, além dos cavaquinistas Dedé do Cavaco e Bembeco, animaram quem foi à Praça Zumbi dos Palmares, antes de o 'Filhos da Pauta' fechar a festa, já no início da noite.

Bateria da escola de samba Cacique da são José acompanhou segmentos do Filhos da Pauta | Foto: Fábio Gonçalves/Bloco filhos da Pauta

"Trabalhamos muito para que os nossos seguimentos pudessem ter esse momento. E não foi fácil, mas nos sentimos revigorados ao ver a felicidade das pessoas, em cada sorriso, em cada abraço, numa clara demonstração de que o que fizemos deu certo,e foi aprovado", afirmou o presidente executivo do bloco, Sérgio Soares. Segundo ele, o 'Filhos da Pauta' chega ao melhor momento, desde o início do processo de revitalização, no ano retrasado, após uma 'parada', também por conta da pandemia do coronavírus.

Segmentos da escola de samba Cacique da são José também se apresentaram | Foto: Fábio Gonçalves/Bloco Filhos da Pauta

O presidente de honra e um dos fundadores do Filhos da Pauta, Renato Guima, destacou o importante apoio recebido, não apenas dos amantes do bloco, mas também de setores organizados, como o Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro e a Comissão Especial do Carnaval de Niterói.

Familiares dos homenageados marcaram presença na festa | Foto: Fábio Gonçalves/Bloco Filhos da Pauta

Homenageados -Todos os profissionais de imprensa homenageados no domingo são falecidos. No total são 11, como o presidente e fundador do jornal “A TRIBUNA” de Niterói, Jourdan Amora, além de Mário Dias, Ivan Costa, Paulo Freitas, Fernando Paulino, Elaine Rodrigues, Floriano Carvalho, Múcio Bezerra, Ykenga, Walmyr Peixoto e Devaldo Quintino. Numa história criada em forma de crônica, todos fazem parte de uma inusitada narrativa, em que ao saberem, no céu, sobre a homenagem que o bloco estava organizando no Carnaval de 2026, pedem autorização divina para voltarem à terra e participarem, 'ao vivo e a cores' do desfile. O cantor Nego, um dos mais laureados do país, também aderiu ao projeto, gravando o hino oficial do bloco, cujo clipe está no mundo virtual. No clipe, o 'Filhos da Pauta' também prestou homenagens às escolas Império de Charitas e Banda Batistão , campeãs do Carnaval de Niterói, e a cacique da São José. Imagens do novo trecho em linha reta para desfiles no Caminho Niemeyer, também foram incluídas no clipe. Para acompanhar momentos da festa do filhos da pauta no Carnaval 2026 e ouvir o clipe na voz de Nego, é só clicar no link https://www.instagram.com/filhosdapauta_carnaval/