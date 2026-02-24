Governo do Estado homenageia cientista Tatiana Sampaio por avanço inédito no tratamento de lesões medulares

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, homenageou meninas e mulheres na ciência, nesta terça-feira (24/02). O destaque da cerimônia, realizada no Palácio Guanabara, foi a pesquisa desenvolvida pela cientista Tatiana Sampaio, que teve fomento da Fundação na fase inicial, abrindo novas perspectivas para o tratamento de lesões medulares.

"O Estado do Rio de Janeiro tem orgulho de investir em ciência e tecnologia e de apoiar pesquisas que transformam vidas. A trajetória da Tatiana Sampaio é um exemplo claro de como o fomento público, por meio da Faperj, fortalece talentos, impulsiona descobertas e projeta o nosso estado no cenário internacional', declarou o governador Cláudio Castro.

A pesquisadora carioca Tatiana Sampaio ganhou projeção nacional e internacional com o desenvolvimento da Polilaminina, biomolécula criada a partir de estudos conduzidos na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O composto tem potencial para estimular a regeneração de neurônios e favorecer a reconexão neural em casos de lesões do sistema nervoso, especialmente medulares. A iniciativa representa um avanço relevante na medicina regenerativa e reforça o protagonismo da ciência fluminense.

"A Faperj foi essencial para a realização do estudo clínico, que foi o divisor de águas do meu trabalho. Foi o que me permitiu avançar uma etapa e conseguir finalmente demonstrar que a Polilaminina poderia funcionar em humanos — afirmou a cientista.

A Fundação teve papel decisivo para a consolidação das etapas experimentais, a ampliação da estrutura de pesquisa e o fortalecimento das parcerias acadêmicas, evidenciando o papel estratégico do Governo do Estado no incentivo à inovação e à produção científica de alto impacto.

"Apoiar pesquisas desenvolvidas no nosso estado é garantir que o conhecimento produzido aqui tenha impacto global. A trajetória da Tatiana Sampaio mostra como o investimento contínuo fortalece talentos e transforma vidas", afirmou Caroline Alves, presidente da Faperj.

Impacto concreto

Um dos momentos mais marcantes da cerimônia foi a participação de Bruno Drummond de Freitas. O bancário de 31 anos, é o primeiro paciente a recuperar os movimentos após integrar o protocolo da pesquisa. Ele recebeu a Polilaminina menos de 24 horas após o acidente automobilístico que causou uma lesão cervical completa na medula espinhal, deixando-o tetraplégico, em abril de 2018. A partir das primeiras semanas, Bruno começou a retomar movimentos voluntários nos membros inferiores, e após anos de reabilitação voltou a andar.

O evento reuniu ainda pesquisadoras, estudantes e representantes de instituições de ensino e pesquisa | Foto: Divulgação

"Eu dei muita sorte de conseguir entrar no experimento da doutora Tatiana. Antes da minha cirurgia, que foi muito rápida, aconteceu 24 horas depois do meu acidente, um integrante da equipe que ia realizar o procedimento tinha comentado com a minha família que o meu quadro se encaixava no experimento. Com a gravidade do meu quadro, a entrada no experimento foi a melhor decisão", contou Bruno.

O evento reuniu ainda pesquisadoras, estudantes e representantes de instituições de ensino e pesquisa.

Novo edital

Para celebrar o protagonismo feminino na produção científica e tecnológica, a Faperj lançou no evento o edital Jovem Cientista Dra. Tatiana Sampaio, que será publicado em março, com investimento de R$ 10 milhões. As propostas poderão contemplar diferentes áreas do conhecimento, com divisão entre Ciências da Vida e Humanidades.

Voltado a mulheres cientistas com vínculo em Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs) do Estado do Rio de Janeiro, o programa financiará projetos de alto nível técnico, com apoio para bolsas e custeio. O foco é garantir a continuidade da carreira acadêmica feminina e fomentar novas linhas de pesquisa, fortalecendo a presença das mulheres na ciência.

"Estamos reafirmando o compromisso com a valorização da ciência como motor de desenvolvimento social e econômico. Queremos incentivar cada vez mais ad novas gerações de meninas a ingressarem na ciência. O Rio de Janeiro tem talentos que precisam ser apoiados e celebrados — destacou o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes.