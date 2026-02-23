Paulo Barros está de volta à Portela. Após quase dez anos do histórico campeonato de 2017, o carnavalesco foi anunciado, nesta segunda-feira (23), pela diretoria da maior campeã do Carnaval. O reencontro marca um novo capítulo na trajetória da agremiação Azul e Branca, que ficou em 10° lugar no Carnaval deste ano.

Paulo chegou à Portela em 2016 e, no ano seguinte, assinou o enredo “Quem nunca sentiu o corpo arrepiar ao ver esse rio passar…”, que quebrou o jejum de 33 anos da escola sem campeonatos no Grupo Especial.

Com a carreira iniciada na tradicional e quase centenária Vizinha Faladeira, Paulo Barros desenvolveu um percurso marcado por inovação. Ganhou destaque nacional à frente da Unidos da Tijuca, onde conquistou três títulos para a comunidade do Borel no Grupo Especial, consolidando seu nome entre os grandes carnavalescos.