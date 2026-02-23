Hytalo Santos e o marido são condenados por exploração de menores

O influenciador Hytalo Santos e o marido foram condenados, em primeira instância, pelo Tribunal de Justiça da Paraíba por exploração de conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes. A decisão foi divulgada nesse domingo (22) pela defesa de Hytalo. O influenciador foi sentenciado a 11 anos e 4 meses de prisão. Já Israel Vicente, mais conhecido como Euro, foi condenado a 8 anos e 10 meses de detenção. O processo corre em segredo de Justiça, mas o advogado de defesa, Sean Kompier Abib, confirmou a condenação do influenciador e do marido, Israel Vicente, em pronunciamento no Instagram onde alega que os influenciadores estão sendo vítimas de homofobia e racismo.

O caso ganhou as mídias após a publicação, pelo youtuber Felca, de um vídeo sobre adultização, publicado em agosto de 2025. Além da pena de reclusão, a Justiça estabeleceu indenização por danos morais de R$ 500 mil, considerando a gravidade dos prejuízos e a condição financeira dos condenados. O magistrado também determinou a aplicação de 360 dias-multa a cada réu, fixados no equivalente a um trinta avos do salário mínimo em vigor.

O magistrado também decidiu manter a prisão preventiva dos réus, ao entender que seguem válidos os fundamentos que embasaram a adoção da medida cautelar. Para o juiz, a fixação do regime inicial fechado afasta a possibilidade de concessão de liberdade provisória.

O Tribunal de Justiça da Paraíba ainda tem em curso o julgamento de um pedido de habeas corpus, que deve ter a análise retomada na terça-feira (24).