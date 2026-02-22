Zagueiro do Bragantino pode pegar até 10 jogos de suspensão por fala machista contra árbitra; entenda!

Após o término da partida, o jogador questionou a escolha de uma mulher para apitar um confronto decisivo - Foto: Reprodução/TNT Sports

Após o término da partida, o jogador questionou a escolha de uma mulher para apitar um confronto decisivo - Foto: Reprodução/TNT Sports

O zagueiro Gustavo Marques, do Red Bull Bragantino, pode ser suspenso por até dez partidas em razão de falas machistas dirigidas à árbitra Daiane Muniz após a eliminação da equipe para o São Paulo, nas quartas de final do Campeonato Paulista, no sábado (21), em Bragança Paulista.

Após o término da partida, o jogador questionou a escolha de uma mulher para apitar um confronto decisivo. As declarações repercutiram imediatamente no meio esportivo. Ainda no estádio, Gustavo Marques pediu desculpas na zona mista e afirmou ter procurado a equipe de arbitragem no vestiário para se retratar pessoalmente com a árbitra.

A Federação Paulista de Futebol divulgou nota oficial repudiando o ocorrido e informou que encaminhará as declarações do atleta à Justiça Desportiva para análise e adoção das medidas cabíveis.

Caso seja denunciado, Gustavo Marques será julgado com base no Artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de atos discriminatórios, desdenhosos ou ultrajantes relacionados a preconceito por sexo, raça, cor, idade, origem ou condição física.

A penalidade prevista para atletas é suspensão de cinco a dez partidas, além de multa que pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil.

Precedente recente

A Justiça Desportiva já aplicou punição semelhante em caso recente. No início de fevereiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva suspendeu o técnico Ramón Díaz por seis jogos e aplicou multa de R$ 50 mil, quando ele comandava o Internacional.

Na ocasião, o treinador afirmou em entrevista coletiva que “futebol é para homens, não para meninas”, após uma partida do Campeonato Brasileiro, sendo enquadrado no mesmo artigo do CBJD.

A eventual abertura de processo contra o zagueiro do Bragantino agora depende da formalização da denúncia e do entendimento da Justiça Desportiva sobre a gravidade das declarações.