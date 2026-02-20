Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Familiares, amigos e alunos dão último adeus ao mestre Paulinho Sabiá

Sepultamento do capoeirista reuniu centenas no cemitério Parque da Colina

relogio min de leitura | Escrito por Enzo Brito com edição de Sérgio Soares | 20 de fevereiro de 2026 - 21:48
Imagem ilustrativa da imagem Familiares, amigos e alunos dão último adeus ao mestre Paulinho Sabiá

Aconteceu na tarde desta sexta-feira (20), o sepultamento do mestre de capoeira, Paulo Cesar da Silva Souza, conhecido como 'Mestre Paulinho Sabiá', famoso pela sua dedicação à comunidade capoeirista brasileira. O enterro foi realizado no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói.

A despedida reuniu centenas de pessoas para prestigiar o último adeus ao histórico capoeirista niteroiense. Paulinho foi conhecido por ser cofundador do grupo Capoeira Brasil, ao lado dos Mestres Boneco (Luiz Alberto Nunan Simas) e Paulão (Paulo Sérgio da Silva), em Niterói, no final da década de 80, e hoje tem academias espalhadas pelo mundo em países como Austrália, Bélgica, Estados Unidos, Alemanha e França.

A homenagem no Parque da Colina foi repleta de emoção e cercada de conhecidos do mestre, honrando sua memória. Foi feita uma roda de capoeira no local e era possível ouvir o berimbau tocando durante momentos chaves do velório.

"A capoeira é a nossa cultura e o mestre é quem sela isso. Ele levava isso com muita firmeza, com muito talento, com muita vantagem. Mas Paulinho era isso, um cara de uma grandeza única um cara de grandeza única."
"A capoeira é a nossa cultura e o mestre é quem sela isso. Ele levava isso com muita firmeza, com muito talento, com muita vantagem. Mas Paulinho era isso, um cara de uma grandeza única um cara de grandeza única."

Paulinho marcou a vida de diversas pessoas com a capoeira, ensinado a arte desde 1989. Um de seus alunos desde 2009,  o mestre Rodrigo "Charuto", conta que a relação com ele transcendia as aulas e que apesar de ser um homem reservado, era uma pessoa que tinha grande impacto na vida das pessoas: "O mestre na minha vida foi muito importante em tudo; com a minha família, o jeito que me tratou, a amizade, o cuidado, o carinho, desde sempre conduziu. Sou supervisor, mas nossa relação era muito próxima de uma relação fraternal de pai e filho." disse Rodrigo.

"O legado dele é a formação de educadores, pessoas que trabalham com criança, que melhoraram, que tentam ajudar a sociedade de certa maneira. A capoeira é a nossa cultura e o mestre é quem sela isso. Ele levava isso com muita firmeza, com muito talento, com muita vantagem. Mas Paulinho era isso, um cara de uma grandeza única", enfatizou o mestre e aluno.

"Não é fácil a gente estar enterrando um irmão ainda mais querido como ele era."
"Não é fácil a gente estar enterrando um irmão ainda mais querido como ele era."

A irmã de Paulinho, Adriana Possobom, ficou comovida com a o movimento feito em homenagem ao seu irmão e clamou pela segurança na cidade: "Meu irmão é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito do bem, uma pessoa que mudou a vida de muitas pessoas, que ajudou muito. Era uma pessoa maravilhosa, íntegra, responsável e um bom filho. Não é fácil a gente estar enterrando um irmão ainda mais querido como ele era. Então, assim, a gente tem só que lamentar. Pedir que em um futuro muito breve, possa ir e vir em uma cidade mais segura, que se volte para a gente, porque o que aconteceu com ele foi uma covardia." afirmou Adriana.

Familiares, amigos e alunos dão último adeus ao mestre Paulinho Sabiá
Os dois companheiros que fundaram o grupo Capoeira Brasil não estavam presentes na despedida, mas compartilharam o pesar por meio de publicações no Instagram. O mestre Paulão compartilhou uma foto dos dois juntos com a seguinte legenda :

"Mestre Paulinho Sabia, antes de ser um grande Capoeirista e Presidente Fundador do Grupo Capoeira Brasil, uma pessoa Séria, ao mesmo tempo brincalhão, Profissional exemplar, excelente Capoeirista técnico, elegante, e conhecedor profundo da arte que fazia, partiu nos deixando tristes e transtornados. Brutalmente tirada sua vida num País onde a violência está sem limites e sem justiça. Meus profundos sentimentos a todos seus Familiares, seu Pai senhor Adegar e sua irmã Adriana que Deus abençoe sempre vocês e der forças pra encarar esse momento tão difícil, e devastador. Mestre Paulinho Sabia companheiro de tantos momentos lindos e maravilhosos descanse em paz , sua memória e legado será eternizado.".

Em conjunto com Paulão e Boneco, o perfil do grupo também fez uma homenagem póstuma ao mestre.

Paulinho foi executado na última quarta-feira (18), enquanto estava de carona no carro de sua namorada, na Avenida Sete de Setembro no cruzamento com a Rua Lemos Cunha, em Icaraí. No local, dois homens se aproximaram do veículo e efetuaram diversos disparos ao homem, que morreu no local após ser atingido três vezes; a motorista não se feriu.

As investigações seguem na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).

