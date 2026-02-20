Familiares, amigos e alunos dão último adeus ao mestre Paulinho Sabiá

Aconteceu na tarde desta sexta-feira (20), o sepultamento do mestre de capoeira, Paulo Cesar da Silva Souza, conhecido como 'Mestre Paulinho Sabiá', famoso pela sua dedicação à comunidade capoeirista brasileira. O enterro foi realizado no cemitério Parque da Colina, em Pendotiba, Niterói.

A despedida reuniu centenas de pessoas para prestigiar o último adeus ao histórico capoeirista niteroiense. Paulinho foi conhecido por ser cofundador do grupo Capoeira Brasil, ao lado dos Mestres Boneco (Luiz Alberto Nunan Simas) e Paulão (Paulo Sérgio da Silva), em Niterói, no final da década de 80, e hoje tem academias espalhadas pelo mundo em países como Austrália, Bélgica, Estados Unidos, Alemanha e França.

A homenagem no Parque da Colina foi repleta de emoção e cercada de conhecidos do mestre, honrando sua memória. Foi feita uma roda de capoeira no local e era possível ouvir o berimbau tocando durante momentos chaves do velório.

"A capoeira é a nossa cultura e o mestre é quem sela isso. Ele levava isso com muita firmeza, com muito talento, com muita vantagem. Mas Paulinho era isso, um cara de uma grandeza única um cara de grandeza única." | Foto: Fábio Alves

Paulinho marcou a vida de diversas pessoas com a capoeira, ensinado a arte desde 1989. Um de seus alunos desde 2009, o mestre Rodrigo "Charuto", conta que a relação com ele transcendia as aulas e que apesar de ser um homem reservado, era uma pessoa que tinha grande impacto na vida das pessoas: "O mestre na minha vida foi muito importante em tudo; com a minha família, o jeito que me tratou, a amizade, o cuidado, o carinho, desde sempre conduziu. Sou supervisor, mas nossa relação era muito próxima de uma relação fraternal de pai e filho." disse Rodrigo.

"O legado dele é a formação de educadores, pessoas que trabalham com criança, que melhoraram, que tentam ajudar a sociedade de certa maneira. A capoeira é a nossa cultura e o mestre é quem sela isso. Ele levava isso com muita firmeza, com muito talento, com muita vantagem. Mas Paulinho era isso, um cara de uma grandeza única", enfatizou o mestre e aluno.

"Não é fácil a gente estar enterrando um irmão ainda mais querido como ele era." | Foto: Fábio Alves

A irmã de Paulinho, Adriana Possobom, ficou comovida com a o movimento feito em homenagem ao seu irmão e clamou pela segurança na cidade: "Meu irmão é uma pessoa muito querida, uma pessoa muito do bem, uma pessoa que mudou a vida de muitas pessoas, que ajudou muito. Era uma pessoa maravilhosa, íntegra, responsável e um bom filho. Não é fácil a gente estar enterrando um irmão ainda mais querido como ele era. Então, assim, a gente tem só que lamentar. Pedir que em um futuro muito breve, possa ir e vir em uma cidade mais segura, que se volte para a gente, porque o que aconteceu com ele foi uma covardia." afirmou Adriana.

Os dois companheiros que fundaram o grupo Capoeira Brasil não estavam presentes na despedida, mas compartilharam o pesar por meio de publicações no Instagram. O mestre Paulão compartilhou uma foto dos dois juntos com a seguinte legenda :

"Mestre Paulinho Sabia, antes de ser um grande Capoeirista e Presidente Fundador do Grupo Capoeira Brasil, uma pessoa Séria, ao mesmo tempo brincalhão, Profissional exemplar, excelente Capoeirista técnico, elegante, e conhecedor profundo da arte que fazia, partiu nos deixando tristes e transtornados. Brutalmente tirada sua vida num País onde a violência está sem limites e sem justiça. Meus profundos sentimentos a todos seus Familiares, seu Pai senhor Adegar e sua irmã Adriana que Deus abençoe sempre vocês e der forças pra encarar esse momento tão difícil, e devastador. Mestre Paulinho Sabia companheiro de tantos momentos lindos e maravilhosos descanse em paz , sua memória e legado será eternizado.".

Em conjunto com Paulão e Boneco, o perfil do grupo também fez uma homenagem póstuma ao mestre.

Paulinho foi executado na última quarta-feira (18), enquanto estava de carona no carro de sua namorada, na Avenida Sete de Setembro no cruzamento com a Rua Lemos Cunha, em Icaraí. No local, dois homens se aproximaram do veículo e efetuaram diversos disparos ao homem, que morreu no local após ser atingido três vezes; a motorista não se feriu.

As investigações seguem na Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo (DHNISG).