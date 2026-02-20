Evento Teia Municipal fortalece a Cultura Viva nos territórios de Niterói

Neste domingo (22), o Centro Cultural Cauby Peixoto, no Fonseca, recebe a Teia Municipal, encontro dos Pontos e Pontões de Cultura da cidade. A atividade reúne as expressões vivas da cultura de base comunitária e marca um momento estratégico de articulação, mobilização e fortalecimento da rede Cultura Viva no município. A ação, que conta com apoio da Secretaria Municipal das Culturas, é aberta ao público e tem entrada gratuita.

A Teia é o espaço de troca de experiências, construção coletiva e afirmação da cultura como direito a partir dos territórios. Mais do que um evento, trata-se de um encontro político e cultural que reúne coletivos, associações e organizações da sociedade civil que atuam de forma contínua nas comunidades, sustentando processos criativos, formativos e de preservação da memória.

Atualmente, a Rede Municipal Cultura Viva de Niterói é composta por três Pontões de Cultura e 13 Pontos de Cultura, totalizando 16 iniciativas integradas também à Rede Nacional, certificadas pelo Ministério da Cultura. Esses grupos desenvolvem ações de criação artística, formação cultural, comunicação comunitária, economia solidária e fortalecimento de identidades, sempre ancorados nas realidades locais.

Os Pontos e Pontões de Cultura são guardiões da memória viva da cidade. É neles que saberes ancestrais são transmitidos, tradições populares permanecem ativas, histórias locais são registradas e expressões afro-brasileiras, indígenas e periféricas encontram espaço de permanência e reinvenção. Esses coletivos fortalecem vínculos comunitários que atravessam gerações e asseguram que a cultura se consolide como prática cotidiana, identidade compartilhada e direito efetivamente vivido.

Carta de Niterói conecta a cidade ao debate estadual e nacional

Um dos momentos centrais da programação será a redação coletiva da Carta de Niterói. Em cada território onde a Teia é realizada, a carta recebe o nome da cidade anfitriã e traduz realizações, desafios e perspectivas de evolução da Política Pública de Cultura Viva naquele contexto específico.

Construída pelos próprios Pontos e Pontões de Cultura, a Carta de Niterói expressará a experiência concreta da política no município, registrando avanços, reafirmando princípios e projetando caminhos para o fortalecimento da cultura de base comunitária. Trata-se de um instrumento político de incidência e articulação em rede.

O documento será lido na etapa presencial do VII Fórum de Pontos de Cultura do Rio de Janeiro, no dia 27 de fevereiro, e será apresentado para aclamação com o objetivo de representar o estado na Teia Nacional Pela Justiça Climática, que acontecerá em Aracruz, no Espírito Santo, no dia 24 de março.

Dessa forma, a Teia Municipal de Niterói conecta o território local ao debate estadual e nacional, fortalecendo a presença da cultura de base comunitária na construção de agendas públicas estratégicas para o país.

Programação cultural e acessibilidade

A programação da Teia Municipal expressa a diversidade da rede. O encontro contará com apresentação de capoeira do Ponto de Cultura Grito de Liberdade, com participação do Pontão de Acessibilidade Din Down-Down; show da Banda Olodumaré, do Ponto de Cultura Olodumaré; apresentação de dança do ventre do Ponto de Cultura Maloca Cultural; bateria do Data Vênia e oficina de samba no pé com o Império de Arariboia; apresentação dos alunos de percussão da Magnólia Brasil; participação da Orquestra da Grota com o Som Doce e roda de samba com o Ponto de Cultura Candongueiro, além de exposição fotográfica de Jayme Moreira de Luna, da Sociedade Fluminense de Fotografia.

A Teia Municipal assegura acessibilidade durante toda a programação, com intérprete de Libras garantido pelo Pontão de Acessibilidade Din Down-Down, reafirmando o compromisso com a inclusão e com a participação plena.

A realização da Teia integra o processo de preparação para as etapas estadual e nacional da Cultura Viva, fortalecendo a articulação em rede e ampliando a presença dos territórios no debate público sobre cultura, democracia e justiça climática.

Ao promover a Teia Municipal, a cidade de Niterói mostra que a cultura é direito, dimensão estruturante da vida social e responsabilidade permanente do poder público. É nos territórios, por meio de seus Pontos e Pontões de Cultura, que esse direito se materializa de forma concreta e cotidiana.

Serviço:

Teia Municipal de Niterói

Encontro dos Pontos e Pontões de Cultura

Data: 22 de fevereiro (domingo)

Horário: das 9h às 15h30

Local: Centro Cultural Cauby Peixoto, Fonseca, Niterói

Programação

9h às 9h30: Esquenta com a bateria do Data Vênia e chegada do público

9h30 às 9h50: Organização do público e deslocamento para o teatro

10h às 10h15: Acolhimento e boas-vindas com Pontão de Gestão Davy, Pontão de Comunicação Thais Amaral e Pontão de Acessibilidade Bujão

10h15 às 10h30: Fala de representantes do governo

10h30 às 12h: Redação coletiva da Carta de Niterói

Apresentações culturais:

Capoeira – Ponto de Cultura Grito de Liberdade com Pontão de Acessibilidade Din Down-Down

Banda Olodumaré – Ponto de Cultura Olodumare

Dança do ventre – Ponto de Cultura Maloca Cultural

Bateria Data Vênia e oficina de samba no pé com o Império de Arariboia

Magnólia Brasil – alunos de percussão

Som Doce – Ponto de Cultura Orquestra da Grota

12h às 13h: roda de samba – Ponto de Cultura Candongueiro

12h às 15h30: exposição fotográfica Jayme Moreira de Luna – Sociedade Fluminense de Fotografia