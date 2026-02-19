União de Maricá é campeã da Série Ouro e vai estrear no Grupo Especial em 2027
Escola começou mal na apuração, mas arrancou nos últimos quesitos e venceu a competição
A União de Maricá, escola de samba do município que carrega no próprio nome, é a grande campeã da Série Ouro do Carnaval carioca. A apuração, realizada na tarde desta quinta-feira (19), foi marcada por forte emoção e uma virada impressionante sobre as principais concorrentes.
Com o enredo “Berenguendéns e Balangandãs”, desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Vieira, a agremiação apresentou um desfile grandioso, que conquistou o público e recebeu elogios da crítica especializada.
No dia da apresentação, Vieira falou ao jornal O São Gonçalo sobre a expectativa para o desempenho da escola: “Pode esperar uma União de Maricá disposta a cantar, disposta a vibrar e disposta a mostrar que tem comunidade também”.
A apuração começou tensa para a campeã, que viu a Unidos de Padre Miguel abrir vantagem na pontuação. Contudo, nos cinco últimos quesitos, a União de Maricá reagiu, assumiu a liderança e garantiu o título com apenas 0,3 ponto de diferença para a vice.
Veja o resultado final
Problemas no fim do desfile
Apesar de fazer um desfile impecável por quase todo tempo na avenida, a União de Maricá teve um grave problema no fim.
Um dos carros da escola acabou travando na pista. Na tentativa de tirar a alegoria da avenida, membros da escola empurraram o carro que acabou atingindo quatro pessoas.
Entre os feridos, um foi atendido e liberado no local, outros dois foram levados para unidades de saúde, sem gravidade, e o último, identificado como Itamar de Oliveira, acabou sofrendo uma fratura exposta na perna. Ele foi levado para o Hospital Souza Aguiar onde passou por cirurgia.