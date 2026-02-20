Filhos da Pauta celebra 40 anos com roda de samba enredo e homenageia 11 jornalistas no Carnaval de 2026

O evento do Filhos da Pauta é no próximo domingo (22), a partir das 14 horas - Foto: Divulgação/BC Filhos da Pauta

Está tudo pronto para o evento comemorativo aos 40 anos do Bloco Carnavalesco 'Filhos da Pauta', composto por jornalistas, amigos e personalidades do mundo do samba e do Carnaval. A agremiação se apresenta na Praça Zumbi dos Palmares, na Cantareira, em São Domingos, no próximo dia 22, entre 14h e 18h, com participações especiais do intérprete Nego, um dos mais laureados do Carnaval brasileiro, do Grupo Amanhecer, do cantor Edu Cigano, a voz oficial do bloco, além dos dos segmentos da escola de samba niteroiense Cacique da São José, com mestre Talita, o cantor Gol, o compositor Soares do Cavaco e o músico Dedé do Cavaco, entre outros. Em 2026, o bloco vai fazer uma grande homenagem a 11 jornalistas com relevantes serviços prestados à profissão e ao Carnaval em geral. O evento é gratuito.

História - O 'Filhos da Pauta' é o mais antigo segmento composto por profissionais de imprensa do país, com fundação em meados de 1986, por um grupo de profissionais que trabalhavam no diário impresso 'O Fluminense', no Centro de Niterói. A proposta do bloco era proporcionar um dia de lazer e entretenimento ao grupo, em meio à atribulada rotina na redação. Com o decorrer dos anos, o bloco passou a inspirar outros segmentos temáticos, como o 'Imprensa Que Eu Gamo', no Rio, o 'Segundo Clichê' e o 'Pauta Quente', em Niterói, e o 'A Pauta Caiu', em São Gonçalo. A idéia ganhou força, com a adesão, também de grandes personalidades do mundo do samba e do Carnaval, como Zé Katimba, Luiz Carlos da Vila, que compuseram hinos oficiais para os blocos, e do cantor Paulinho Mocidade, que gravou um dos primeiros sambas da agremiação, já no fim da década de 80.

Saiba quem são os homenageados pelo 'Filhos da Pauta' no Carnaval de 2026 | Foto: Divulgação/Filhos da Pauta

Homenageados -Todos os profissionais de imprensa homenageados são falecidos. No total são 11, como o presidente e fundador do jornal “A TRIBUNA” de Niterói, Jourdan Amora, além de Mário Dias, Ivan Costa, Paulo Freitas, Fernando Paulino, Elaine Rodrigues, Floriano Carvalho, Múcio Bezerra, Ykenga, Walmyr Peixoto e Devaldo Quintino. Numa história criada em forma de crônica, todos fazem parte de uma inusitada narrativa, em que ao saberem, no céu, sobre a homenagem que o bloco estava organizando no Carnaval de 2026, pedem autorização divina para voltarem à terra e participarem, 'ao vivo e a cores' do desfile.

Grupo Amanhecer é uma das atrações | Foto: Divulgação/Filhos da Pauta

"Tudo foi feito a partir de um extenso trabalho, com a valorosa colaboração das famílias desses colegas jornalistas, dos gestores do Carnaval de Niterói e da escola de Samba Cacique da São José, com quem formamos parceria institucional, e que acabou virando a nossa 'madrinha', afirmou Sérgio Soares, presidente executivo da agremiação. A Cacique da São José, inclusive aparece no clipe oficial que foi gravado pelo Filhos da Pauta, no Pep Stúdio, em Niterói, tendo o intérprete Nego e Edu Cigano como vozes principais.

"A direção do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro também nos deu grande apoio, ajudando, inclusive, na organização do lançamento do samba enredo de 2026, junto com a Cacique, no Clube Central, em Icaraí, outro parceiro importante para que conseguíssemos todo esse sucesso", afirmou Renato Guima, o presidente de honra e um dos fundadores do bloco.

Araribóia Cyber Blochfoi batizado pelo Filhos da Pauta na Cantareira, no fim da preparação para o Carnaval de 2026 | Foto: Divulgação/Filhos da Pauta

Afilhado - Ao longo da preparação para o Carnaval de 2026, o 'Filhos da Pauta' também ganhou um 'afilhado': o Araribóia Cyber Bloch', também composto por profissionais da Comunicação, e que tem o índio Araribóia como símbolo, mas com visual futurista e voltado para o mundo virtual, uma das propostas da nova agremiação. 'O batismo aconteceu exatamente na Cantareira, que a partir de 2026, é o 'berço' dos dois bloco. "Estamos muito felizes", afirmou Geraldo Araújo, presidente do Araribóia Cyber Bloch.

Intérprete Edu Cigano está presente no evento | Foto: Sergio Soares

Outras Homenagens - Atentos ao constante trabalho de qualificação do Carnaval de Niterói, pelos gestores municipais dessa área, o 'Filhos da Pauta' decidiu incluir no clipe oficial imagens do novo sambódromo do Caminho Niemeyer, agora com percurso em linha reta, e parte integrante de um moderno sistema de transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Niterói, em meio a um espetáculo de luzes e cores. Além da Cacique da São José, foram homenageados no clipe do 'Filhos da Pauta', a Banda Batistão, campeã da Série Ouro, e a Império de Charitas, vencedora do Grupo Especial.

Ouça o samba - O samba do Filhos da Pauta tem autoria de Soares do Cavaco, Edu Cigano, Ari D’Adelaide, Geraldo Araújo, Marcelo do Castro, Rogerinho Pega Leve, Dudu Oliveira, Professor Laranjo, André Freitas e Evaldo Peclat Nascimento. Para ouvir o samba e ver o clipe é só clicar no link https://www.youtube.com/watch?v=tZv785iolpo