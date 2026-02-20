Folia sem fim: mais de 30 blocos agitam Rio e Niterói até domingo com Anitta e Monobloco na programação

Com opções para todos os gostos e públicos, o fim de semana promete manter viva a energia do Carnaval - Foto: Divulgação/Tânia Rêgo/Agência Brasil

Pra quem pensa que o Carnaval acaba na quarta-feira de cinzas, a folia segue a todo vapor. Até domingo (22), mais de 30 blocos desfilam pelas ruas do Rio de Janeiro e também em Niterói, garantindo a saideira oficial da festa.

O grande destaque deste sábado (21) é a cantora Anitta, que comanda seu tradicional megabloco no Circuito Preta Gil, no Centro do Rio, a partir das 7h. No repertório, sucessos como “Gostosin”, “Sei que Tu Me Odeia”, “Vai Malandra”, “Savage Funk”, “Funk Rave” e outros hits do pop e do axé prometem não deixar ninguém parado.

Já no domingo (22), o Monobloco encerra o Carnaval 2026 com o tema “Pode entrar que a casa é sua”. Criado em 2002 a partir de uma oficina de percussão com o objetivo de resgatar o movimento dos blocos de rua, o grupo se consolidou como um dos maiores nomes da folia carioca, arrastando milhares de foliões todos os anos.

Confira alguns blocos que irão invadir as ruas do Rio e Niterói neste fim de semana:

SERVIÇO

RIO DE JANEIRO

Bloco da Anitta – Megabloco

Sábado, às 7h

Local: Centro

Concentração: R. Primeiro de Março, 33 – Centro

Bloco Sem Saída

Sábado, às 8h

Local: Botafogo

Concentração: R. Gen. Severiano, 52

Bloconce

Sábado, às 9h

Local: Flamengo

Concentração: Calçadão da Praia do Flamengo, 484

Bafafá

Sábado, às 10h

Local: Laranjeiras

Concentração: Praça São Salvador, 6

O Bloco – Faroeste Caboclo

Sábado, às 12h

Local: Tijuca

Concentração: Praça Cmte. Xavier de Brito, 18

Se Essa Rua Fosse Minha

Sábado, às 12h

Local: Flamengo

Concentração: Praça Sandro Moreira – Rua Marquês de Abrantes, 100

Berço do Samba

Sábado, às 13h

Local: Lapa

Concentração: Av. Mem de Sá, 41

Mulheres de Chico

Sábado, às 15h

Local: Leme

Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86

Monobloco – Megabloco

Domingo, às 7h

Local: Centro

Concentração: R. Primeiro de Março, 33

Filhos da PUC

Domingo, às 9h

Local: Leblon

Concentração: Av. Delfim Moreira, 1111

Quem Vai Vai, Quem Não Vai, Não Cagueta

Domingo, às 11h

Local: Jardim Guanabara

Endereço: Praça Jerusalém, 8

Bloco Aí Sim!

Domingo, às 13h

Local: Tijuca

Concentração: Praça Comandante Xavier de Brito, S/N

NossoBloco Oficial

Domingo, às 16h

Local: Saúde

Concentração: Rua Sacadura Cabral, 75

NITERÓI

SÁBADO (21/02)

Saias na folia

8h – Praça César Tinoco – Ingá

Carnaval da inclusão

10h – Rua Duarte Galvão, 17 – Fonseca

Sinfônica Ambulante

14h – Icaraí

DOMINGO (22/02)

Percussomos do amor

8h – Rua Cel. Tamarindo – Clube Gragoatá

Mamãe eu quero

9h30 – Praça do Descobrimento – Piratininga

Baile dos Super Heróis

10h – Praça Getúlio Vargas – Icaraí

60 UP

12h – Av. Rui Barbosa, 153 – São Francisco

Carnamar

12h – Jurujuba Iate Clube

Os 20 de ouro

13h – Rua Jornalista Francisco Rodrigues de Miranda, 590 – Piratininga

Cuida Bem De Mim

13h – Rua Ministro Otávio Kelly, 2-114 – Icaraí

Se Parar Nós Empurra

13h – Largo de São Jorge – Engenhoca

Filhos da Pauta

13h – Praça Zumbi dos Palmares – Centro

MAC Samba Cultural

14h – Av. Milton Tavares de Souza – Gragoatá

Bloco UESBCN

14h – Rua Mario Viana, 847 – Santa Rosa

Com opções para todos os gostos e públicos, o fim de semana promete manter viva a energia do Carnaval, tanto no Rio quanto em Niterói, para quem ainda tem fôlego e samba no pé para aproveitar até o último bloco.