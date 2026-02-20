Folia sem fim: mais de 30 blocos agitam Rio e Niterói até domingo com Anitta e Monobloco na programação
Já no domingo (22), o Monobloco encerra o Carnaval 2026 com o tema “Pode entrar que a casa é sua”
Pra quem pensa que o Carnaval acaba na quarta-feira de cinzas, a folia segue a todo vapor. Até domingo (22), mais de 30 blocos desfilam pelas ruas do Rio de Janeiro e também em Niterói, garantindo a saideira oficial da festa.
O grande destaque deste sábado (21) é a cantora Anitta, que comanda seu tradicional megabloco no Circuito Preta Gil, no Centro do Rio, a partir das 7h. No repertório, sucessos como “Gostosin”, “Sei que Tu Me Odeia”, “Vai Malandra”, “Savage Funk”, “Funk Rave” e outros hits do pop e do axé prometem não deixar ninguém parado.
Já no domingo (22), o Monobloco encerra o Carnaval 2026 com o tema “Pode entrar que a casa é sua”. Criado em 2002 a partir de uma oficina de percussão com o objetivo de resgatar o movimento dos blocos de rua, o grupo se consolidou como um dos maiores nomes da folia carioca, arrastando milhares de foliões todos os anos.
Confira alguns blocos que irão invadir as ruas do Rio e Niterói neste fim de semana:
SERVIÇO
RIO DE JANEIRO
Bloco da Anitta – Megabloco
Sábado, às 7h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33 – Centro
Bloco Sem Saída
Sábado, às 8h
Local: Botafogo
Concentração: R. Gen. Severiano, 52
Bloconce
Sábado, às 9h
Local: Flamengo
Concentração: Calçadão da Praia do Flamengo, 484
Bafafá
Sábado, às 10h
Local: Laranjeiras
Concentração: Praça São Salvador, 6
O Bloco – Faroeste Caboclo
Sábado, às 12h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Cmte. Xavier de Brito, 18
Se Essa Rua Fosse Minha
Sábado, às 12h
Local: Flamengo
Concentração: Praça Sandro Moreira – Rua Marquês de Abrantes, 100
Berço do Samba
Sábado, às 13h
Local: Lapa
Concentração: Av. Mem de Sá, 41
Mulheres de Chico
Sábado, às 15h
Local: Leme
Concentração: Praça Alm. Júlio de Noronha, 86
Monobloco – Megabloco
Domingo, às 7h
Local: Centro
Concentração: R. Primeiro de Março, 33
Filhos da PUC
Domingo, às 9h
Local: Leblon
Concentração: Av. Delfim Moreira, 1111
Quem Vai Vai, Quem Não Vai, Não Cagueta
Domingo, às 11h
Local: Jardim Guanabara
Endereço: Praça Jerusalém, 8
Bloco Aí Sim!
Domingo, às 13h
Local: Tijuca
Concentração: Praça Comandante Xavier de Brito, S/N
NossoBloco Oficial
Domingo, às 16h
Local: Saúde
Concentração: Rua Sacadura Cabral, 75
NITERÓI
SÁBADO (21/02)
Saias na folia
8h – Praça César Tinoco – Ingá
Carnaval da inclusão
10h – Rua Duarte Galvão, 17 – Fonseca
Sinfônica Ambulante
14h – Icaraí
DOMINGO (22/02)
Percussomos do amor
8h – Rua Cel. Tamarindo – Clube Gragoatá
Mamãe eu quero
9h30 – Praça do Descobrimento – Piratininga
Baile dos Super Heróis
10h – Praça Getúlio Vargas – Icaraí
60 UP
12h – Av. Rui Barbosa, 153 – São Francisco
Carnamar
12h – Jurujuba Iate Clube
Os 20 de ouro
13h – Rua Jornalista Francisco Rodrigues de Miranda, 590 – Piratininga
Cuida Bem De Mim
13h – Rua Ministro Otávio Kelly, 2-114 – Icaraí
Se Parar Nós Empurra
13h – Largo de São Jorge – Engenhoca
Filhos da Pauta
13h – Praça Zumbi dos Palmares – Centro
MAC Samba Cultural
14h – Av. Milton Tavares de Souza – Gragoatá
Bloco UESBCN
14h – Rua Mario Viana, 847 – Santa Rosa
Com opções para todos os gostos e públicos, o fim de semana promete manter viva a energia do Carnaval, tanto no Rio quanto em Niterói, para quem ainda tem fôlego e samba no pé para aproveitar até o último bloco.