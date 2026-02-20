Acidente por suspeita de intoxicação em fábrica da Ambev deixa dois mortos em Cachoeiras de Macacu

Em nota, a Ambev lamentou as mortes e afirmou estar oferecendo todo o apoio necessário às famílias das vítimas - Foto: Divulgação

Na manhã de quarta-feira (18), um funcionário e um bombeiro civil morreram com suspeita de intoxicação por dióxido de carbono em uma unidade da Ambev em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Fábio Vargas Silva, de 36 anos, e Maxoel Fonseca Vidipo, de 41, estavam trabalhando em um ambiente fechado quando, segundo informações iniciais, teriam sido asfixiados pelo acúmulo de CO₂ gerado pela respiração.

Eles foram socorridos e levados ao Hospital Municipal Doutor Celso Martins, no mesmo município, mas não resistiram. Outros três funcionários também foram encaminhados à unidade por precaução, porém sem risco à saúde, recebendo alta em seguida. O caso está sendo investigado pela 159ª DP (Cachoeiras de Macacu), que apura as circunstâncias do acidente.

Em nota, a Ambev lamentou as mortes e afirmou estar oferecendo todo o apoio necessário às famílias das vítimas. A empresa informou que a área onde ocorreu o acidente foi isolada e que, no momento, nenhum outro colaborador está em risco. "Neste momento de dor, nos solidarizamos com os familiares e amigos e expressamos nossas mais sinceras condolências. Seguimos colaborando integralmente com as autoridades e acompanhando de perto a apuração dos fatos", declarou a empresa.