Corpo de mulher é encontrado dentro de mala na Zona Sul de São Paulo

Uma mala foi encontrada em um córrego às margens de uma estrada em Parelheiros, na Zona Sul de São Paulo, na tarde de ontem (19). Funcionários de uma empresa que realizavam obras na via acionaram a Guarda Civil Metropolitana, que fazia patrulhamento na região, após perceberem um forte odor vindo da mala.

Ao chegar ao local, os guardas constataram que havia partes de um corpo humano dentro de sacos plásticos, aparentando ser um tronco e um braço. A Polícia Civil identificou a vítima como uma mulher de 35 anos, que possuía antecedentes criminais por roubo em 2016 e não tinha histórico de violência doméstica. O nome da vítima ainda não foi divulgado.

O caso está sob investigação da 25ª DP, e os agentes trabalham para identificar o responsável pelo crime e esclarecer as circunstâncias da morte.