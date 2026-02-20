Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Bebê recém-nascido é salvo de engasgo por policiais em Rio das Ostras

Caso aconteceu nessa quinta-feira (19)

20 de fevereiro de 2026
Policiais Militares do Comando de Policiamento em Rodovias (CPRv) realizaram o salvamento de um bebê de 14 dias que estava engasgado após ser amamentado. O fato ocorreu nessa quinta-feira (19), na Rua São Paulo, no Bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras.

A mãe do bebê solicitou a presença dos agentes, que imediatamente realizaram a manobra de Heimlich para o bebê voltar a respirar.

Em seguida encaminharam o pequeno Luiz Miguel juntamente com seus pais ao Hospital Pediátrico de Rio das Ostras para que recebesse atendimento médico.

