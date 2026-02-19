Unidos do Viradouro leva espetáculo campeão à Amaral Peixoto no dia 7 de março

O anúncio foi feito durante a festa na quadra da escola, no Barreto, em Niterói - Foto: Divulgação - Evelen Gouvêa

O anúncio foi feito durante a festa na quadra da escola, no Barreto, em Niterói - Foto: Divulgação - Evelen Gouvêa

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, anunciou que a campeã do Carnaval 2026, a Unidos do Viradouro, fará um desfile especial no próximo dia 7 de março, na Avenida Amaral Peixoto, no Centro de Niterói. A apresentação contará com a escola completa, repetindo o espetáculo que conquistou o título do Grupo Especial do Rio de Janeiro, com pontuação máxima em todos os quesitos.

O anúncio foi feito durante a festa na quadra da escola, no Barreto, em Niterói: “A Viradouro é um orgulho de Niterói! E para que todos os niteroienses possam celebrar essa conquista, vamos levar a escola para a Amaral Peixoto, no dia 7 de março, com toda a sua grandiosidade. Será uma noite inesquecível para a nossa cidade”, declarou Rodrigo Neves.

O esquema de trânsito vai ser divulgado em breve, mas a previsão é que a Amaral Peixoto seja fechada a partir das 18h do sábado do desfile. A escola terá tempo livre para atravessar a avenida.

O presidente da Viradouro, Marcelinho Calil, explicou que a escola vai sair completa, da mesma forma que desfilou e foi campeã.

"As fantasias serão devolvidas só após esse desfile na Amaral Peixoto. Vamos trazer tudo o que estiver no barracão. Nós devemos isso à nossa cidade porque a população e a prefeitura nos apoiam o ano inteiro", disse o presidente da Viradouro.

Festa na quadra e celebração do título

Muito antes do anúncio da vitória, toda a diretoria, componentes e torcedores da escola lotavam a quadra para acompanhar a apuração. A cada quesito, a festa ia tomando forma. O ambiente de celebração reforçou a força da comunidade e a tradição da agremiação, que vem se consolidando como uma das grandes potências do Carnaval carioca.

O enredo vencedor homenageou o mestre Ciça, comandante da bateria da escola, que estava muito emocionado com a vitória: "É uma honra ser homenageado com esse enredo e com esse campeonato. O povo do samba está feliz", declarou Ciça.

A Prefeitura de Niterói apoiou a Unidos do Viradouro e todas as agremiações da cidade a partir de critérios técnicos, objetivos, impessoais e isonômicos, conforme estabelece a Lei Municipal nº 4.063/2025, que regulamenta a concessão de subvenções públicas para o Carnaval da cidade. O subsídio ao Carnaval é regulamentado por lei desde 2023, garantindo segurança jurídica, previsibilidade e transparência na aplicação dos recursos públicos.

A Lei adota valores fixos por grupo, sem distinção nominal entre as escolas. No caso específico do Grupo Especial do Rio de Janeiro, o valor da subvenção foi de R$ 4 milhões.