Ex-príncipe Andrew é detido em investigação ligada a Jeffrey Epstein

Nesta quinta-feira (19), o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III da Inglaterra, foi detido sob suspeita de “má conduta no exercício de um cargo público”, segundo informou a polícia de Thames Valley, responsável pela região de Windsor, onde ele residiu por muitos anos.

Em comunicado, a polícia confirmou a prisão de um homem na casa dos 60 anos, natural de Norfolk, sem revelar o nome, como é prática comum no Reino Unido. A detenção faz parte de uma investigação que inclui operações de busca em dois endereços na Inglaterra, aparentemente relacionados às acusações.

A prisão ocorre após o surgimento de novos documentos no dia 11 de fevereiro, que indicam que Andrew teria repassado informações a Jeffrey Epstein. E-mails divulgados mostram convites para que Epstein visitasse o Palácio de Buckingham para reuniões em “privado”. Além disso, novas fotos sem data, divulgadas no fim de janeiro como parte dos arquivos Epstein, reacenderam as suspeitas sobre o ex-príncipe. Nas imagens, Andrew aparece ajoelhado e inclinado sobre uma jovem, cujo rosto foi censurado, acompanhado de outra mulher.

O Ministério Público britânico afirmou que está em contato com a polícia sobre as suspeitas, enquanto Andrew Mountbatten-Windsor ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.