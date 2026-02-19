Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,2195 | Euro R$ 6,1392
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Ex-príncipe Andrew é detido em investigação ligada a Jeffrey Epstein

A prisão ocorre após o surgimento de novos documentos no dia 11 de fevereiro

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de fevereiro de 2026 - 13:37
Andrew Mountbatten-Windsor ainda não se manifestou publicamente sobre o caso
Andrew Mountbatten-Windsor ainda não se manifestou publicamente sobre o caso -

Nesta quinta-feira (19), o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III da Inglaterra, foi detido sob suspeita de “má conduta no exercício de um cargo público”, segundo informou a polícia de Thames Valley, responsável pela região de Windsor, onde ele residiu por muitos anos.

Em comunicado, a polícia confirmou a prisão de um homem na casa dos 60 anos, natural de Norfolk, sem revelar o nome, como é prática comum no Reino Unido. A detenção faz parte de uma investigação que inclui operações de busca em dois endereços na Inglaterra, aparentemente relacionados às acusações.

Leia também: 

Acidente na Ponte Rio-Niterói causa trânsito na volta do feriado de Carnaval

Morre mulher atropelada por caminhão em SG

A prisão ocorre após o surgimento de novos documentos no dia 11 de fevereiro, que indicam que Andrew teria repassado informações a Jeffrey Epstein. E-mails divulgados mostram convites para que Epstein visitasse o Palácio de Buckingham para reuniões em “privado”. Além disso, novas fotos sem data, divulgadas no fim de janeiro como parte dos arquivos Epstein, reacenderam as suspeitas sobre o ex-príncipe. Nas imagens, Andrew aparece ajoelhado e inclinado sobre uma jovem, cujo rosto foi censurado, acompanhado de outra mulher. 

O Ministério Público britânico afirmou que está em contato com a polícia sobre as suspeitas, enquanto Andrew Mountbatten-Windsor ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

Tags:

ex príncipe Andrew Investigação Jeffrey Epstein

Matérias Relacionadas