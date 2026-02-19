Acidente na Ponte Rio-Niterói causa trânsito na volta do feriado de Carnaval

A Ponte Rio-Niterói apresentou congestionamento no começo da manhã desta quinta-feira (19), após a queda de um motociclista na via no sentido Rio de Janeiro. O acidente agravou o congestionamento que já era esperado por causa da volta do feriado de Carnaval.

De acordo com a Ecovias, o motociclista se acidentou por volta das 6h49, próximo ao km 322,255. Na área da Grande Reta, duas faixas precisaram ser interditadas para o atendimento do acidente, resultando em uma hora de travessia.

Ainda segundo a concessionária que administra a ponte, o acidente deixou apenas uma vítima, o garupa da motocicleta. O homem foi retirado da pista e conduzido para o recuo da Reta do Cais, onde recebeu os primeiros socorros. Depois, a vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, Centro do Rio, apenas com ferimentos leves.

Por volta das 7h50, as duas faixas da pista foram totalmente liberadas, mas ainda havia retenções. Por volta das 10h, a concessionária informou em seu canal no X, antigo Twitter, que o tempo de travessia sentido Rio era de 22 minutos, enquanto no sentido Niterói, o trânsito tinha fluxo normal.