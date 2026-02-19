Operação Carnaval registra queda de 28,5% nas mortes nas rodovias federais do RJ

Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou, entre os dias 13 e 18 de fevereiro, a Operação Carnaval 2026 nas rodovias federais do Rio de Janeiro. Houve redução nos principais índices de sinistralidade em comparação com o carnaval do ano anterior.

Durante o período, foram registrados 130 acidentes (- 4,4%), com 130 feridos (- 14,4%) e cinco mortes (- 28,5%). Em 2025, de 28 de fevereiro a 5 de março, foram 136 acidentes, 152 feridos e sete mortes.

Carnaval 2026

No sábado (14), por volta das 9h30, ocorreu um atropelamento de pedestre, resultando em óbito, no km 317 da BR-101, em São Gonçalo. Por volta das 11h30, na Dutra, em Piraí, houve uma colisão lateral envolvendo uma carreta e um carro de passeio, atingindo um pedestre que faleceu no local.

Uma colisão frontal entre uma motocicleta e um carro, na noite de domingo (15), também resultou em morte. O acidente aconteceu na BR-356, em Campos dos Goytacazes.

Na segunda-feira (16), durante a madrugada, o condutor de uma motocicleta faleceu após colidir em um objeto fixo na Dutra, em Piraí. Por volta das 13h10, outro atropelamento aconteceu na BR-040, em Duque de Caxias, resultando na morte de um pedestre.

Fiscalização intensificada

Ao longo da operação, o policiamento ostensivo foi reforçado, assim como as ações preventivas em pontos estratégicos das rodovias federais, especialmente nos trechos com maior fluxo de veículos em direção às regiões turísticas.

Foram abordados 10.005 veículos e fiscalizadas 11.536 pessoas. Ainda foram lavrados 3.500 autos de infração com abordagem e 5.497 autos de infração sem abordagem, totalizando 8.997 autuações.

Houve a recuperação de 30 veículos com registros de roubo ou furto, além de 23 veículos adulterados apreendidos. As ações resultaram na detenção de 61 pessoas.

Segurança viária e combate ao crime

A Operação Carnaval integra o calendário nacional de ações voltadas à redução da violência no trânsito e ao enfrentamento à criminalidade nas rodovias federais. O aumento do fluxo de veículos exige planejamento operacional e a presença estratégica das equipes.

Os resultados refletem o empenho do efetivo empregado e o compromisso da PRF com a preservação de vidas.