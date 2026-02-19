Miliciano de Rio das Pedras é preso em Maricá

Um criminoso integrante da milícia de Rio das Pedras, na Zona Oeste do Rio, foi preso em Maricá. A ação foi realizada pelos agentes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE), durante a operação Intocáveis III, nessa quarta-feira (18).

Segundo as investigações, o criminoso fazia parte do núcleo financeiro da milícia, e trabalhava na movimentação e ocultação de recursos ilícitos. Contra o acusado, foi cumprido um mandado de prisão preventiva.

O homem já é o sétimo integrante da quadrilha preso. No dia 6 de fevereiro, os agentes da Draco, em parceria com o Ministério Público, conseguiram prender seis criminosos ligados ao núcleo financeiro da organização criminosa, que atuava nas localidades de Rio das Pedras, Muzema e região.

Na época, foram feitas diligências para cumprir a ordem judicial em nome do criminoso, mas como não foi encontrado, se tornou foragido da Justiça. Depois do trabalho de inteligência, os agentes conseguiram localizar o foragido em Maricá, onde foi preso.