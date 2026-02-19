Acidente entre dois ônibus deixa 15 feridos no Colubandê, em São Gonçalo

Cerca de 15 pessoas ficaram feridas após um acidente entre dois ônibus na Rua Capitão Juvenal Figueiredo, no Colubandê, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (19). A colisão ocorreu na pista no sentido Alcântara e causou muita correria e susto entre os envolvidos, além de deixar reflexos no trânsito.

De acordo com uma das vítimas, quando o ônibus chegou à altura do Viaduto do Colubandê, foi atingido por um segundo coletivo público, que aparentemente era conduzido por um motorista que não conhecia o trajeto. A colisão envolveu um coletivo da linha 53 (Cala Boca X Centro), da Viação Rio Ouro, e um ônibus da Viação Fagundes.

“Bom, a gente estava no ônibus vindo de Várzea das Moças. Quando chegou ali no viaduto do Colubandê, veio um ônibus descendo ali do quartel, um ônibus da Fagundes, veio e bateu no nosso ônibus. A gente estava vindo sentido Alcântara. Segundo o pessoal do outro ônibus, que bateu na gente, o motorista seria inexperiente. Ele estava até perguntando qual rua ele entrava para poder continuar trafegando. Enfim, totalmente errado, e foi quando ele veio a colidir.”



O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e depois encaminhou as vítimas para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), também no Colubandê. Ainda não há maiores informações sobre o estado de saúde das vítimas, mas já se sabe que não houve mortes.



A vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao Heat | Foto: Divulgação

Em decorrência do acidente, o trânsito sofre retenções na RJ-104.