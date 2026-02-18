Pra Cima deles!: Com a força de Ciça, Viradouro é a grande campeã do Carnaval 2026

A vermelho e branco de Niterói escreveu mais um capítulo histórico na Sambódromo da Marquês de Sapucaí. A Unidos do Viradouro sagrou-se campeã do Carnaval 2026 do Rio de Janeiro após uma apuração marcada por tensão e notas 10 em todos os quesitos. O enredo 'Pra Cima, Ciça', sobre a vida e a obra do mestre de bateria da escola, foi a grande referência para que a agremiação conseguisse chegar ao título, com uma apresentação arrebatadora e sem erros, no segundo dia de desfiles, na segunda-feira de Carnaval (16).

Após o anúncio de três notas dez no último quesito, samba-enredo, a escola atingiu 250 pontos e não poderia mais ser alcançada por nenhuma outra agremiação. Após o resultado, a festa tomou conta da praça de eventos da Cidade do Samba, com integrantes da escola se abraçando emocionados. Ao término da apuração, a Viradouro 'gabaritou', com 270 pontos, seguida pela Beija Flor (269,9), Vila Isabel (269,9), Salgueiro (269,7), Imperatriz (269,7) e Mangueira (29,2).

A classificação final foi conhecida nos quesitos de critério de desempate. Essas escolas voltam ao Desfile das Campeãs, no próximo sábado (18). A Acadêmos de Niterói acabou rebaixada, com 264,6 pontos e volta a desfilar na Série Ouro, mas na Sapucaí, no Carnaval de 2027.

Veja o mapa com a classificação final do Grupo Especial 2026 | Foto: Divuilgação

" Essa vitória não é apenas do samba, também é dos sambistas", afirmou Ciça, aos prantos, logo após a divulgação do resultado. A apuração do Carnaval do Rio acontece nesta Quarta-feira de Cinzas(18), com a leitura dos envelopes começando às 16h15.

Apuração emocionante

Em entrevista após o anúncio, a rainha de bateria Juliana Paes, que chorava sem parar após a aberutra dos envelopes no quarto quesito, comemorou. "É uma vitória justa. O Ciça merece isso porque é uma pessoa de origem humilde que nos passa a todo momento, uma grande lição de vida”, declarou emocionada.

