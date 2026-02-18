Viradouro ganha Estandarte de Ouro como Melhor Escola do Grupo Especial

Escola de samba niteroiense ganha Estandarte de Ouro como Melhor Escola do Grupo Especial - Foto: Divulgação

Escola de samba niteroiense ganha Estandarte de Ouro como Melhor Escola do Grupo Especial - Foto: Divulgação

A Unidos do Viradouro foi eleita pelo Estandarte de Ouro como a Melhor Escola do Grupo Especial no Carnaval de 20236, na manhã desta quarta-feira (18). A premiação do Carnaval carioca é feita pelo jornal O Globo desde 1972.

A agremiação niteroiense levou para a avenida o enredo “Pra Cima, Ciça”, que homenageou o próprio mestre de bateria. De acordo com O Globo, os jurados revelaram que o trunfo da escola foi “explorar com maestria o carisma dessa figura, tanto como representante do sambista tradicional quanto pela sua presença marcante”.

Durante o desfile, o mestre Ciça se apresentou ao lado da comissão de frente da Viradouro, logo em seguida, retornou para o começo da avenida para se juntar à bateria. Nesse momento, ele recriou uma cena marcante do Carnaval 2007, subiu em um carro alegórico com os músicos e regeu todos do alto, ao lado de Juliana Paes, a Rainha de Bateria.

Neste ano, a premiação escolheu uma escola de samba de cada dia como finalista da categoria Melhor Escola, foram elas: Imperatriz Leopoldinense (domingo), Unidos do Viradouro (segunda-feira) e Unidos de Vila Isabel (terça-feira).

A Viradouro levou para casa o prêmio de Melhor Escola, mas também o de Melhor Comissão de Frente e o de Melhor Mestre-Sala. A categoria de Melhor Puxador ficou para Igor Sorriso, do Salgueiro.

Os jurados do Estandarte de Ouro, já haviam escolhido no domingo a UPM como Melhor Escola da Série Ouro, enquanto a União do Parque Acari ficou com o título de Melhor Samba-Enredo.

A Acadêmicos de Vigário Geral faturou o Prêmio Fernando Pamplona, que destina o título à escola que melhor usou materiais baratos nos desfiles.

Confira os prêmios no Grupo Especial

Melhor Escola: Unidos do Viradouro

Melhor Samba-Enredo: Unidos de Vila Isabel

Melhor Mestre-Sala: Julinho, da Unidos do Viradouro

Melhor Porta-Bandeira: Cyntia Santos, da Estação Primeira de Mangueira

Melhor Comissão de Frente: Unidos do Viradouro

Melhor Puxador: Igor Sorriso, do Salgueiro

Melhor Bateria: Unidos da Tijuca

Melhor Enredo: Unidos do Viradouro

Melhor Ala de Baianas: Paraíso do Tuiuti

Melhor Ala de Passistas: Mocidade Independente de Padre Miguel

Melhor Ala: Bota Pra Fever, da Imperatriz Leopoldinense

Personalidade do Ano: Mestre Ciça, da Unidos do Viradouro

Confira os prêmios na Série Ouro

Melhor Escola: Unidos de Padre Miguel

Melhor Samba-Enredo: União do Parque Acari

Prêmio Fernando Pamplona: Acadêmicos de Vigário Geral