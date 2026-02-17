Carnaval gera intensa movimentação no Parque RJ, no Boavista, em SG

Parque RJ Nosso Sonho atraí crianças e adultos para passar o carnaval no espaço de lazer da cidade - Foto: Layla Mussi

O Parque RJ Nosso Sonho, no bairro Boavista, em São Gonçalo, reuniu diversos gonçalenses na manhã do feriado desta terça-feira (17). Famílias e amigos curtiram o Carnaval juntos, atraídos pelas atividades que a área de lazer oferece.

Durante o carnaval, o Parque RJ é uma boa opção para as crianças poderem brincar e se refrescarem no chafariz, de forma tranquila e segura. Para os adultos, a missão é curtir o dia sem o agito dos blocos.

"Eu fui convidado na verdade, mas aqui é bom para as crianças, têm água. É bom que eles se distraiam, saí um pouco da bagunça do Carnaval, para as crianças aqui é mais tranquilo", disse o frequentador, Carlos Renato Magalhães, de 28 anos.

Ainda de acordo com a família, o espaço é agradável para os dias quentes, como esta terça-feira de Carnaval. "Eu quero vir mais vezes. Eu gostei, adorei", confessou a diarista, Amélia Freitas, de 55 anos.

Família de São Gonçalo se reúne no Parque RJ Nosso Sonho para passar o carnaval com tranquilidade | Foto: Layla Mussi

Além do espaço do chafariz que encanta e refresca crianças e adultos, as áreas de esporte também estão sendo muito frequentadas e contam com campo de futebol, futmesa, pista de atletismo, entre outros. Os amantes do esporte, trocaram o carnaval pela oportunidade de aproveitar, junto com a família.

“Ficou um ponto bem legal, o pessoal se divertindo, bem legal mesmo para a comunidade de São Gonçalo. O que eu mais gosto daqui é futmesa, tem o campo, a quadra, a pista de atletismo, também gosto de fazer um exercício. Eu não curto bloco de carnaval, eu gosto mais de fazer esporte, então aqui foi um encontro. Aqui é um lugar tranquilo, não tem tumulto, não tem bagunça, eu prefiro vir para cá”, contou o frentista, Marcos Roberto, de 47 anos, que estava jogando futmesa com o filho Gabriel Sales, de 16 anos.

Pai e filho preferem aproveitar o carnaval jogando futmesa | Foto: Layla Mussi

Ao lado dos netos, a Gleide Gomes, de 57 anos, aproveitou os brinquedos e um pouco da sombra das árvores da área. “Está muito bom, ótimo, ficou excelente, porque tem espaço para as crianças brincarem, correr, jogar bola. Meu esposo falou ‘ah, vamos lá dar uma olhada, conhecer’ e eu aceitei, gostamos daqui. [...] Não gostei só de uma coisa, é tudo muito bom para as crianças, o espaço é muito bom”, contou Gleide.

Gleide Gomes e os netos pela primeira vez no Parque RJ Nosso Sonho | Foto: Layla Mussi

O Parque RJ Nosso Sonho continua funcionando nesta terça-feira (17), até às 22h, mas na Quarta-feira de Cinzas (18), o espaço estará fechado para manutenção.

1/3 | Foto: Layla Mussi

2/3 | Foto: Layla Mussi

3/3 | Foto: Layla Mussi