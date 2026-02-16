Saiba como foi a passagem de 4 escolas do Grupo Especial na primeira noite do Carnaval 2026 no Rio
Foram desfiles sem um favoritismo absoluto, mas com Mangueira ligeiramente melhor, sonhando estar entre as campeãs. Problema em alegoria pode tirar Portela do páreo. Imperatriz e Niterói, com altos e baixos, completaram a noite
Foi dada a largada na elite do samba na Marquês de Sapucaí em 2026! A primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio aconteceu entre a noite deste domingo (15) e a madrugada desta segunda (16) A primeira noite de desfiles do Grupo Especial terminou já sob a luz do dia, marcando o fim do primeiro terço da maratona das escolas de samba.
Se antes as críticas eram pelo avanço madrugada adentro, desta vez o público deixou a Sambódromo da Marquês de Sapucaí com o sol alto — sinal de uma noite intensa, marcada por enredos polarizados, luxo alegórico, tensão na avenida e apresentações tecnicamente seguras.
Niterói - A debutante Acadêmicos de Niterói apresentou o enredo 'Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil', em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde o anúncio de que este seria o enredo, a escola e o presidente foram alvos de críticas de opositores e o que deveria ser apenas assunto restrito ao Carnaval, ao samba acabou virando briga política.
A Niterói apresentou um dos enredos mais comentados da temporada. Apostando na polarização política, o carnavalesco Tiago Martins utilizou a figura do palhaço Bozo como contraponto ao presidente Lula, homenageado no enredo. A escolha criativa chamou atenção e evitou mais embates jurídicos, já que a representação se apoiava na metáfora carnavalesca.
O início foi vibrante: escola cantando forte, com arquibancadas mobilizadas e um samba que embalou a avenida. No entanto, o desfile perdeu intensidade ao longo do percurso. Alegorias e evolução foram gradualmente perdendo a grandiosidade, repetindo uma característica observada em outras apresentações da noite: começo promissor e final irregular. A agremiação agora luta para se manter no Grupo Especial, desafio comum às escolas recém-promovidas.
Imperatriz Leopoldinense - Na sequência, a Imperatriz Leopoldinense levou para a avenida um desfile luxuoso, com carros alegóricos de grandes proporções e forte impacto visual. O enredo em homenagem a Ney Matogrosso, desenvolvido por Leandro Vieira, destacou a trajetória artística do cantor, que surgiu no último carro, mantendo a tradição de o homenageado encerrar o cortejo.
Dois segmentos foram determinantes para o desempenho da escola: o carro de som, liderado por Pit Menezes, e a bateria comandada por mestre Lolo, garantindo potência e sustentação ao samba. O chão da escola foi consistente e empolgado. Apesar do conjunto correto e visualmente rico, a avaliação é de que a Imperatriz pode encontrar dificuldades para brigar diretamente pelo título em 2026.
Portela - A Portela apresentou o enredo “Príncipe do Bará”, assinado por André Rodrigues, em um desfile elogiado pela inteligência e pela estética. A tradicional águia — símbolo máximo da escola — surgiu imponente, com efeito de rasante sobre a Sapucaí, empolgando os portelenses. A escola evoluía bem, cantando forte um samba eficiente, até que o último carro, o da Velha Guarda, trouxe momentos de tensão.
A alegoria entrou com dificuldade e percorreu a pista inclinada, exigindo esforço da equipe para manter o desfile dentro do tempo regulamentar. O episódio pode custar pontos nos quesitos evolução e alegorias. Ainda assim, o saldo foi positivo, e a azul e branco de Madureira mantém vivo o sonho de desfilar no Sábado das Campeãs.
Mangueira - Encerrando a noite, a Estação Primeira de Mangueira levou para a avenida o enredo sobre Mestre Sakaka, com assinatura estética marcante do carnavalesco Sidnei França. O desfile apresentou unidade visual, riqueza de detalhes e imponência, refletindo o investimento de patrocínio oriundo do Amapá.
O intérprete Douglas Diniz, estreando sozinho no microfone principal, conduziu o samba com segurança. Embora o público tenha reagido de forma mais contida em alguns momentos, a escola foi a que apresentou menos falhas técnicas na primeira noite.
E a 'maratona' A maratona continua nessa segunda-feira (16), com Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca, que prometem manter o nível de emoção na avenida. Haja coração e fôlego! O certo é que quem passar melhor e conseguir neutralizar possíveis erros 'na pisa' se credencia a voltar no Sábado das Campeãs.