Saiba como foi a passagem de 4 escolas do Grupo Especial na primeira noite do Carnaval 2026 no Rio

Foi dada a largada na elite do samba na Marquês de Sapucaí em 2026! A primeira noite de desfiles do Grupo Especial do Rio aconteceu entre a noite deste domingo (15) e a madrugada desta segunda (16) A primeira noite de desfiles do Grupo Especial terminou já sob a luz do dia, marcando o fim do primeiro terço da maratona das escolas de samba.

Se antes as críticas eram pelo avanço madrugada adentro, desta vez o público deixou a Sambódromo da Marquês de Sapucaí com o sol alto — sinal de uma noite intensa, marcada por enredos polarizados, luxo alegórico, tensão na avenida e apresentações tecnicamente seguras.

Niterói - A debutante Acadêmicos de Niterói apresentou o enredo 'Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil', em homenagem ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Desde o anúncio de que este seria o enredo, a escola e o presidente foram alvos de críticas de opositores e o que deveria ser apenas assunto restrito ao Carnaval, ao samba acabou virando briga política.

A Niterói apresentou um dos enredos mais comentados da temporada. Apostando na polarização política, o carnavalesco Tiago Martins utilizou a figura do palhaço Bozo como contraponto ao presidente Lula, homenageado no enredo. A escolha criativa chamou atenção e evitou mais embates jurídicos, já que a representação se apoiava na metáfora carnavalesca.

O início foi vibrante: escola cantando forte, com arquibancadas mobilizadas e um samba que embalou a avenida. No entanto, o desfile perdeu intensidade ao longo do percurso. Alegorias e evolução foram gradualmente perdendo a grandiosidade, repetindo uma característica observada em outras apresentações da noite: começo promissor e final irregular. A agremiação agora luta para se manter no Grupo Especial, desafio comum às escolas recém-promovidas.

Imperatriz e a alegoria que lembrava Nei Nei Matogrosso na época do Grupo Secos e Molhados | Foto: Rio Carnaval

Imperatriz Leopoldinense - Na sequência, a Imperatriz Leopoldinense levou para a avenida um desfile luxuoso, com carros alegóricos de grandes proporções e forte impacto visual. O enredo em homenagem a Ney Matogrosso, desenvolvido por Leandro Vieira, destacou a trajetória artística do cantor, que surgiu no último carro, mantendo a tradição de o homenageado encerrar o cortejo.

Dois segmentos foram determinantes para o desempenho da escola: o carro de som, liderado por Pit Menezes, e a bateria comandada por mestre Lolo, garantindo potência e sustentação ao samba. O chão da escola foi consistente e empolgado. Apesar do conjunto correto e visualmente rico, a avaliação é de que a Imperatriz pode encontrar dificuldades para brigar diretamente pelo título em 2026.

Portela - A Portela apresentou o enredo “Príncipe do Bará”, assinado por André Rodrigues, em um desfile elogiado pela inteligência e pela estética. A tradicional águia — símbolo máximo da escola — surgiu imponente, com efeito de rasante sobre a Sapucaí, empolgando os portelenses. A escola evoluía bem, cantando forte um samba eficiente, até que o último carro, o da Velha Guarda, trouxe momentos de tensão.

A Portela Fazia um desfile impecável, mas o problema no último carro pode tirar escola do do Desfile das Campeãs | Foto: Divulgação

A alegoria entrou com dificuldade e percorreu a pista inclinada, exigindo esforço da equipe para manter o desfile dentro do tempo regulamentar. O episódio pode custar pontos nos quesitos evolução e alegorias. Ainda assim, o saldo foi positivo, e a azul e branco de Madureira mantém vivo o sonho de desfilar no Sábado das Campeãs.

Mangueira - Encerrando a noite, a Estação Primeira de Mangueira levou para a avenida o enredo sobre Mestre Sakaka, com assinatura estética marcante do carnavalesco Sidnei França. O desfile apresentou unidade visual, riqueza de detalhes e imponência, refletindo o investimento de patrocínio oriundo do Amapá.

A Mangueira, em princípio, deve garantir um lugar no Desfile das Campeãs. Escola foi ligeiramente melhor, em noite equilibrada | Foto: Divulgação

O intérprete Douglas Diniz, estreando sozinho no microfone principal, conduziu o samba com segurança. Embora o público tenha reagido de forma mais contida em alguns momentos, a escola foi a que apresentou menos falhas técnicas na primeira noite.

E a 'maratona' A maratona continua nessa segunda-feira (16), com Mocidade Independente de Padre Miguel, Beija-Flor de Nilópolis, Unidos do Viradouro e Unidos da Tijuca, que prometem manter o nível de emoção na avenida. Haja coração e fôlego! O certo é que quem passar melhor e conseguir neutralizar possíveis erros 'na pisa' se credencia a voltar no Sábado das Campeãs.