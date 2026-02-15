Primeira a desfilar no Grupo Especial, Acadêmicos de Niterói agita o público na Avenida

Enredo contou a história de superação do presidente Lula, desde sua infância no nordeste até chegar ao cargo eleitoral máximo do país - Foto: Enzo Britto

Abrindo os desfiles deste domingo na Marquês de Sapucaí, a Acadêmicos de Niterói, campeã da Série Ouro em 2025, foi a primeira escola a entrar na Avenida pelo Grupo Especial e conquistou de imediato a aprovação do público. Com o enredo “Do alto do Mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil”, a agremiação homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e levou para a pista um desfile marcado por emoção, canto coletivo e vibração nas arquibancadas.

Desde os primeiros versos do samba-enredo, a plateia acompanhou em coro a apresentação, aplaudiu os principais setores e reagiu com entusiasmo às referências à trajetória do presidente. A escola foi aclamada ao longo de todo o percurso, com o público cantando forte e demonstrando identificação com a narrativa proposta.

O enredo partiu da infância de Lula em Garanhuns, marcada pela pobreza, pela migração forçada e pela resistência cotidiana. O título faz referência ao pé de mulungu, árvore típica do agreste pernambucano que simboliza esperança e superação. A narrativa seguiu pela viagem de pau de arara rumo a São Paulo, pela formação como torneiro mecânico no SENAI, pela atuação no movimento sindical do ABC e pela ascensão à Presidência da República.

As alas e alegorias destacaram momentos como as greves históricas, a fundação do Partido dos Trabalhadores, as campanhas eleitorais e a vitória que o consagrou como o primeiro operário a ocupar o cargo máximo do país. Sem deixar de lado as complexidades da vida política, a escola apostou na força simbólica de Lula como personagem central da história contemporânea brasileira.

Além do enredo de grande impacto, a escola apresentou Vanessa Rangeli à frente da bateria “Cadência de Niterói”. A empresária e consultora fitness estreou no Grupo Especial com presença marcante, samba no pé e carisma, conduzindo os ritmistas sob aplausos do público.

Com identidade popular, forte apelo social e um desfile que uniu emoção e crítica histórica, a Acadêmicos de Niterói transformou a Marquês de Sapucaí em um grande coro coletivo. Ao final da apresentação, a escola deixou a Avenida sob aplausos, consolidando uma estreia vibrante e com o grito do público de sem anistia.

Presidente Lula

O homenageado da noite não participou do desfile, mas marcou presença na Marquês de Sapucaí. Em determinado momento, ele foi até a pista acompanhado do prefeito do Rio, Eduardo Paes, e cumprimentou membros da escola.