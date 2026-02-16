23 simulacros de pistolas e fuzis são apreendidos pela PM, em Niterói
Em pleno Carnaval, os policiais flagraram um grupo de homens fantasiados como palhaços com as imitações na Estrada Washington Luís, no Largo da Batalha
Com o Carnaval em andamento, a criatividade surpreende até a polícia. Durante uma ronda pela Estrada Washington Luís, no Largo da Batalha, em Niterói, uma equipe do 12ºBPM (Niterói) apreendeu nada menos do que 23 simulacros armas de fogos - pistolas e fuzis.
Os simulacros estavam com um grupo de homens que transitavam pelo local e fugiu após perceber a chegada da equipe da PM, abandonando os objetos. uma máscara de palhaço também foi apreendida pelos policiais.
