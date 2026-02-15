Comlurb recolhe 198,5 toneladas de resíduos no segundo dia dos desfiles do Sambódromo

A Operação Carnaval 2026 da Comlurb recolheu 198,5 toneladas de resíduos neste sábado (14/02). Foram 40,5 toneladas de resíduos após a segunda noite do desfile das Escolas de Samba da Série Ouro, sendo 39 toneladas na área interna e 1,5 tonelada da parte externa e do entorno da Passarela do Samba, totalizando 67,6 toneladas em dois dias de desfiles. Já os blocos de rua que saíram no sábado e os bailes populares nos bairros contabilizaram 148 toneladas de resíduos, com destaque para o Bloco Escangalha, com 11,5 toneladas.

Os blocos e bailes acumulam 411,7 toneladas de resíduos desde o pré-carnaval. A primeira noite de desfiles na Intendente Magalhães teve 10 toneladas de resíduos. A Operação Carnaval 2026 da Comlurb contabiliza 462,2 toneladas de resíduos, desde o pré-carnaval.

A Comlurb preparou uma mega operação especial de limpeza para o Carnaval 2026, com garis em todos os pontos de festa: áreas interna e externa do Sambódromo, Intendente Magalhães, Avenida Chile-Bira Presidente, blocos de rua, e bailes populares no Centro e nos bairros. A operação teve início com o pré-carnaval, há três fins de semana, e se estenderá até o dia 22/02, após a saída do Monobloco.

Em todos os locais de folia, a Comlurb vem fazendo a limpeza antes, durante e após os eventos, com varrição mecanizada e remoção e coleta dos resíduos gerados. A Companhia está disponibilizando contêineres de 240 litros e os de alta capacidade em todos os locais com concentração de público, para facilitar o descarte de resíduos por parte dos foliões, na maior conteinerização já feita em eventos na cidade. Todos os veículos e equipamentos (caminhões compactadores, basculantes e mini basculantes, varredeiras de grande porte, mini varredeiras, sopradores, pulverizadores costais, entre outros) trabalham em três turnos durante o carnaval.

O grande espetáculo das escolas de samba, no Sambódromo, conta com 873 garis em cada dia de desfiles. Todo o entorno da Passarela do Samba também recebe limpeza diferenciada. A operação noturna conta com 364 garis. Já na operação diurna são 141 garis. Para os desfiles das escolas de samba das Séries Prata e Bronze, no palco montado na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, a Comlurb destacou 123 garis na operação noturna, e 42 garis na operação diurna, diariamente. A Companhia está com equipe de limpeza em todos os bailes populares da Cinelândia, durante os quatro dias oficiais de carnaval. O efetivo diário é de 40 garis. Já na Avenida Chile – Bira Presidente, durante os desfiles dos blocos de enredo, a Companhia conta com 80 garis por dia. Para a limpeza dos bailes populares, realizados em diversos bairros da Zona Norte, durante os quatro dias de carnaval, a Comlurb destacou 280 garis por dia, divididos em todos os bailes.

A Comlurb segue realizando a limpeza em todos os blocos pela cidade. O serviço teve início há três semanas, com o início do pré-carnaval e segue até o dia 22. O trabalho é realizado nas vias principais em que os blocos desfilam e em todo o entorno, incluindo as ruas de acesso e adjacentes, com os serviços de varrição mecanizada, lavagem, esvaziamento de papeleiras e de contêineres, e coleta e remoção de resíduos. Após a passagem dos blocos, as equipes da Comlurb fazem a limpeza hidráulica com água de reuso. São 30 caminhões-pipa, 26 vans com implemento de limpeza hidráulica e 5 caminhões com implemento de limpeza hidráulica. Após a lavagem, é aplicada essência de eucalipto com 125 pulverizadores costais, inclusive nas áreas com banheiros químicos. São 5 mil litros de essência concentrada e 40 mil litros de sabão disponíveis durante todo o período de Carnaval.

A Comlurb faz ainda a limpeza dos quatro postos médicos instalados na área de desfile dos blocos, sendo dois no Circuito Preta Gil, no Centro, um na Praça do Lido e um na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, além dos postos médicos da Passarela do Samba.

Vale ressaltar que todos os serviços de rotina da Companhia estão sendo realizados normalmente na cidade durante todo o período de Carnaval.

