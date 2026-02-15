Queima de fogos deixa jovem ferido em Itaúna, São Gonçalo

Um jovem de 23 anos ficou gravemente ferido após um episódio envolvendo queima de fogos na noite deste sábado (14), em Itaúna, São Gonçalo.

De acordo com informações preliminares, durante a celebração com fogos de artifício, houve também tiros na localidade. Em meio à confusão, o jovem acabou sendo atingido e sofreu queimaduras, além de ferimentos na região do rosto.

A vítima foi levada para UMPA de Nova Cidade e transferido para o Hospital Estadual Alberto Torres, onde permanece internada. Segundo relatos, há risco de que ele perca a visão de um dos olhos em decorrência da gravidade dos ferimentos.

Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias exatas do caso. O caso será investigado pela Polícia Civil.