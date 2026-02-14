Escolas da Série Ouro agitam primeiro dia de desfiles na Sapucaí

O primeiro dia de desfiles das Escolas de Samba da Série Ouro no Carnaval 2026 movimentou a Marquês de Sapucaí nessa sexta-feira (13). Abrindo a disputa por uma vaga no Grupo Especial, desfilaram Unidos do Jacarezinho, Inocentes de Belford Roxo, União do Parque Acari, Unidos de Bangu, Unidos de Padre Miguel, União da Ilha do Governador e Acadêmicos de Vigário Geral, com enredos marcados pela diversidade cultural, ancestralidade e valorização da música e da identidade brasileira.

A primeira escola da noite foi a Unidos do Jacarezinho, que homenageou o cantor e compositor Xande de Pilares, presente em um dos carros alegóricos. Devido a contratempos durante a preparação para o carnaval, a agremiação enfrentou dificuldades no reencontro com a passarela.

Na sequência, a Inocentes de Belford Roxo apresentou um desfile que misturou o folclore pernambucano com influências russas, cordel e samba. A caçulinha da Baixada, como é carinhosamente conhecida, passou pela avenida sem problemas e demonstrou determinação e energia em suas alas.

A terceira escola a desfilar foi a União do Parque Acari, que levou para a avenida o enredo “Brasiliana”, em homenagem ao grupo teatral homônimo criado pelo ator brasileiro Haroldo Costa, falecido em 2025. Logo depois, a Unidos de Bangu emocionou o público ao celebrar a trajetória da cantora e compositora Leci Brandão, que desfilou na terceira alegoria da escola, intitulada “Quilombo da Diversidade”.

Um dos destaques da noite foi a Unidos de Padre Miguel. Rebaixada do Grupo Especial em 2025, a agremiação realizou um desfile consistente, demonstrando estar preparada para retornar à elite do Carnaval. Com um cortejo que uniu tecnologia e tradições indígenas, a escola contou a história de Clara Camarão, símbolo da resistência potiguar à invasão holandesa no século XVII. Entre cores, luzes e forte interação com o público, a escola cruzou a passarela dentro do tempo regulamentar.

A sexta escola a se apresentar foi a tradicional União da Ilha do Governador, que trouxe reflexões filosóficas com o enredo “Viva o Hoje! O Amanhã? Fica Para Depois”. A insulana celebrou a existência humana a partir da hipótese de um fim do mundo, utilizando o cometa Halley como metáfora central.

Encerrando a primeira noite de desfiles na Sapucaí, a Acadêmicos de Vigário Geral apresentou um desfile vibrante e marcado pela força de sua bateria. Com o enredo “Brasil Incógnito – O Que Os Seus Olhos Não Veem, A Minha Imaginação Reinventa!”, a escola propôs uma reinterpretação da identidade brasileira, ressignificando personagens da história colonial tradicionalmente vilanizados.

A noite foi marcada por temas que exaltaram trajetórias artísticas, espiritualidade, heranças afro-brasileiras, narrativas invisibilizadas da história do país e celebrações da alegria popular.

No Terreirão do Samba, a programação teve início com Fabinho, que apresentou sucessos do samba e do pagode. Em seguida, a Velha Guarda Musical da Vila Isabel emocionou o público com clássicos que exaltam a tradição do gênero. Em clima de nostalgia e coro coletivo, o grupo Bokaloka levou milhares de pessoas a cantar seus sucessos dos anos 1990, enquanto Suel encerrou a noite com um repertório romântico e dançante, transformando o espaço em um grande baile a céu aberto.

No Carnaval de Rua, o tradicional Bloco das Carmelitas desfilou pelas ladeiras de Santa Teresa, reunindo milhares de foliões. Conhecida pelo percurso que atravessa o bairro histórico, a agremiação atraiu moradores e turistas em meio a fantasias criativas, ao som de marchinhas clássicas e sambas consagrados.

Ao longo de todo o período carnavalesco, estão previstos 430 desfiles de blocos, que devem mobilizar mais de 6 milhões de foliões. O Carnaval de Rua contará com uma agenda extensa e descentralizada, reunindo blocos tradicionais, megablocos e cortejos de menor porte, o que reflete a diversidade cultural da cidade e reforça o caráter democrático da festa.

Para garantir a realização do evento, a Prefeitura do Rio mobilizou uma operação integrada de serviços públicos, com ações de ordenamento urbano, transporte, saúde, limpeza e assistência social.

Neste sábado (14), acontecem os desfiles dos Blocos de Enredo do Grupo 1, na Estrada Intendente Magalhães. A programação completa pode ser conferida no aplicativo Blocos do Rio 2026 e no site oficial www.carnaval.rio.