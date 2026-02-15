Porto da Pedra dá voz aos 'amores proibidos' e aposta na ousadia para retornar ao Grupo Especial

Escola apresentou um desfile marcado pela ousadia, pela crítica social e pela valorização de personagens historicamente marginalizados - Foto: Enzo Britto

Escola apresentou um desfile marcado pela ousadia, pela crítica social e pela valorização de personagens historicamente marginalizados - Foto: Enzo Britto

A Unidos do Porto da Pedra levou para a Avenida, no Carnaval 2026, o enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes. A escola apresentou um desfile marcado pela ousadia, pela crítica social e pela valorização de personagens historicamente marginalizados.

Fiel à sua trajetória no Carnaval carioca, o Tigre de São Gonçalo voltou a apostar em um tema sensível e potente. Em 2026, escolheu falar sobre as mulheres conhecidas como “da vida”, retratadas em diferentes dimensões: do sagrado ao profano, do luxo à pobreza, da dor à resistência.

Leia também

➣ Homem é atropelado e tem fratura exposta no fim do desfile da União de Maricá

➣ União de Maricá faz desfile forte, mas tem problemas em carros e acidente no fim

O enredo apresentou um olhar humanizado e poético, buscando romper estereótipos e questionar julgamentos morais impostos pela sociedade. A narrativa exaltou a força feminina e a luta por dignidade e respeito. As chamadas “mariposas da noite” foram protagonistas de um desfile que misturou sensualidade, espiritualidade e crítica social.

À frente da bateria, Andrea de Andrade seguiu como rainha. Empresária e nome conhecido no Carnaval, ela ocupa o posto desde 2024.