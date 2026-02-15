União de Maricá faz desfile forte, mas tem problemas em carros e acidente no fim

Às 3h30 da manhã, a União de Maricá tomou a Avenida e fez a arquibancada da Marquês de Sapucaí cantar ao som de “Berenguendéns e Balagandãs”. Com um desfile carregado de força, história e poder, a escola reafirmou seu compromisso com a valorização da ancestralidade afro-brasileira na disputa da Série Ouro do Carnaval 2026. No fim, no entanto, diversos problemas atingiram a escola, inclusive um acidente com atropelamento.

Tudo seguia bem no desfile na escola de Maricá, que estava, inclusive, ganhando elogios e a 'responsabilidade' de ser a favorita entre os fãs nas redes sociais. No entanto, no fim da escola, o último carro entrou na avenida apagado, apresentando problemas no gerador de energia.

Apesar do problema, a escola seguia apresentando seu enredo com beleza e muita riqueza de detalhes.

No momento de encerrar o desfile, um carro da escola travou de frente ao portão de encerramento. Na tentativa de destravar o carro, componentes empurraram a alegoria que acabou atropelando quatro pessoas, uma delas de forma mais grave. Os ferimentos foram rapidamento atendimento por ambulâncias que estavam no local.

O problema, além de ferir as pessoas, também fez com que a escola estourasse o tempo de desfile em dois minutos. Pela regra, cada minuto a mais significa automaticamente 1 décimo de punição na pontuação.