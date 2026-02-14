Homem morre na Ponte Rio-Niterói após passar mal

Um homem morreu na manhã deste sábado (14) na Ponte Rio-Niterói, depois de sofrer um mal súbito enquanto trafegava pela via. Segundo a concessionária Ecovias Ponte, responsável pela administração da rodovia, o atendimento foi acionado por volta das 5h30, no sentido Niterói. As equipes de socorro chegaram ao local, mas a vítima já estava sem sinais vitais.

O ocorrido impactou o trânsito no início do dia, especialmente para os motoristas que seguiam do Rio em direção a Niterói e à Região dos Lagos. Houve registro de lentidão durante a manhã.

A concessionária informou que a morte não teve relação com colisão ou outro tipo de acidente. Para o atendimento da ocorrência, faixas da via precisaram ser interditadas temporariamente, o que contribuiu para o congestionamento.