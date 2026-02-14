É hoje: Porto da Pedra e União de Maricá lutam pelo acesso ao Grupo Especial

A União de Maricá será a sexta escola a se apresentar, enquanto o Porto da Pedra será a sétima a entrar na avenida - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A União de Maricá será a sexta escola a se apresentar, enquanto o Porto da Pedra será a sétima a entrar na avenida - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na noite deste sábado (14), Unidos do Porto da Pedra e União de Maricá disputam a única vaga no Grupo Especial de 2027. O cenário de 2026 é marcado pela competitividade: as agremiações, que somam títulos e boas campanhas recentes, prometem acirrar ainda mais a disputa. A União de Maricá leva para a avenida o enredo “Berenguendéns e Balangandãs”. Em 2025, a escola chamou atenção com um desfile impactante e, neste ano, promete reforçar ainda mais a força da comunidade na Sapucaí.

Já o Porto da Pedra aposta no enredo “Das Mais Antigas da Vida, o Doce e Amargo Beijo da Noite”, desenvolvido pelo carnavalesco Mauro Quintaes. A proposta mergulha na história das profissionais do sexo ao longo dos anos. A influenciadora Andressa Urach, que atua com comercialização de conteúdo adulto, será musa da escola e retorna ao Carnaval após 13 anos. A escola de São Gonçalo acumula um histórico de acessos e conquistas, como o Estandarte de Ouro 2025, além do título da Série Ouro em 2023.

Leia também:

Centenário: Cordão do Bola Preta lota ruas do centro do Rio

Porto da Pedra recebe Raquel Pacheco, Elisa Sanches, Lourdes Barreto e coletivos no último ensaio de quadra





Os desfiles começam às 21h. A União de Maricá será a sexta escola a se apresentar, enquanto o Porto da Pedra será a sétima a entrar na avenida.