Carnaval no Rio tem 20 praias recomendadas para banho; veja quais

O boletim de balneabilidade divulgado pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) neste início de Carnaval aponta 20 praias recomendadas para banho nas Zonas Sul e Oeste do Rio de Janeiro. A avaliação garante mais segurança para foliões, turistas e moradores que pretendem aproveitar o período de calor e alta movimentação na cidade.

"O Carnaval do Rio é uma vitrine para o mundo. Estamos analisando cada praia para garantir que moradores e turistas possam aproveitar nossas praias com segurança", declarou o governador Cláudio Castro.

Na capital fluminense, estão recomendadas para banho as praias de Barra de Guaratiba, Grumari (exceto no canto direito), Prainha, Pontal de Sernambetiba, Recreio, Reserva, Barra da Tijuca, Joatinga, Pepino, Vidigal, São Conrado, Leblon, Ipanema, Arpoador, Diabo, Copacabana, Leme, Vermelha, Flamengo (exceto na foz do Rio Carioca) e Glória.

As praias da Urca e de Botafogo permanecem impróprias para banho

Em Paquetá, as praias do Catimbau e da Prainha estão liberadas, enquanto as demais seguem desaconselhadas. Em Niterói, os pontos favoráveis ao mergulho são Adão, Piratininga, Sossego, Camboinhas, Itaipu e Itacoatiara. Já o banho não é recomendado nas praias de Gragoatá, Boa Viagem, Flechas, Icaraí, São Francisco, Charitas, Jurujuba e Eva.

O Inea reforça que o banho de mar deve ser evitado nas 24 horas após chuvas, bem como em áreas próximas à saída de galerias de águas pluviais ou canais de drenagem. Os boletins de balneabilidade estão disponíveis para consulta no site do instituto: www.inea.rj.gov.br.