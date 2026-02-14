Edilson Capetinha é expulso do BBB 26; veja o que aconteceu

Na madrugada deste sábado (14), o ex-jogador de futebol Edilson Capetinha foi desclassificado do Big Brother Brasil 26 após empurrar o colega Leandro “Boneco” duas vezes. O anúncio foi feito ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt, durante a programação da TV Globo.

Com a saída de Edilson, a edição chega à quinta desclassificação. O ator Henri Castelli deixou o programa por motivos de saúde, após passar mal duas vezes dentro da casa. Pedro apertou o botão da desistência, mas já seria eliminado após um episódio de assédio envolvendo Jornada.

Já Paulo Augusto foi expulso por empurrar Jonas Sulzbach durante uma corrida pelo Big Fone. Por fim, Sol Vega acabou desclassificada após segurar Ana Paula Renault pelo braço durante uma discussão.