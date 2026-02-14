Carnaval Maricá 2026 abre maratona de shows no Centro
Folia reúne artistas locais e convidados em 13 palcos com programação para toda a família
O segundo dia do Carnaval Maricá 2026, promovido pela Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, foi marcado pelo início da maratona de shows em 13 pontos da cidade. O Palco Centro, na Praça Orlando de Barros Pimentel, recebeu DJ Juninho Mix, a voz potente da prata da casa Jô Borges e o repertório do grupo Obatuke 021.
Com expectativa de atrair 600 mil pessoas durante a folia, Maricá tem programação de shows espalhados em 13 palcos pela cidade, incluindo Centro, Araçatiba (infantil), Itaipuaçu, Ponta Negra, São José do Imbassaí, Cordeirinho, Parque Nanci, Santa Paula, Divinéia, Inoã e os dois palcos do Minha Casa Minha Vida. As apresentações seguem até a terça-feira de Carnaval, sempre a partir das 18h.
“A programação foi desenhada para valorizar a cultura local, com dezenas de artistas da cidade, DJs e atrações convidadas, em uma grade diversa que atende diferentes públicos e reforça a identidade do Carnaval de Maricá. Nossa proposta é oferecer opções para toda a família, com programação infantil, áreas de recreação e atuação integrada das secretarias para acolhimento e orientação. O objetivo é garantir uma experiência organizada e acessível para moradores e visitantes", destacou o secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, José Alexandre Almeida.
No encerramento do primeiro dia, o grupo Obatuke 021 levou ao palco um repertório variado e que não deixou ninguém parado. A advogada Juliana Ferreira é de Niterói, mas escolheu Maricá como destino no Carnaval. “A gente consegue curtir a festa e, ao mesmo tempo, aproveitar a praia e a gastronomia local. É destino certo para a gente”, contou.
Amigo de Juliana, o administrador Rafael Costa, morador de São Gonçalo, ressaltou o clima acolhedor de Maricá. “É um Carnaval animado, acessível e com clima de cidade que sabe receber bem quem vem de fora”, acredita.
A programação dos próximos dias mantém o carnaval em Maricá com muita agitação. No Palco Centro, as atrações incluem Marianna Cunha (sábado, 14/02, 21h), Douglas Kali (domingo, 15/02, 21h), Jorginho Doug (segunda, 16/02, 21h) e Pagode do MW (terça, 17/02, 21h).
Em outros polos, também estão previstos shows de nomes como Chega Mais, Banda Estratégya, Bruno Paiva, Lavínia Guimarães, Cantor Mikimba, RJ 106 e Roberta Tílio, entre outros artistas locais e regionais. Confira a programação completa abaixo:
18h — DJ Ryan Santos
18h30 — G.R.E.S. Império da Camisa Azul e Branco
21h — Bruno Paiva
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Ryan Santos
18h30 — Rhoan Victor
21h — Erixk Jordan
– Palco Itaipuaçu – Praia do Francês
Sábado, 14/02:
18h — DJ Waguim
18h30 — Banda Estratégya
21h — Cantor Babby
Domingo, 15/02:
18h — DJ Waguim
18h30 — Kontágio
21h — Jô Borges
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Waguim
18h30 — Raquel Fonseca
21h — G.R.E.S. Acadêmicos de Araçatiba
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Waguim
18h30 — Bruna Mandz
21h — Lavínia Guimarães
– Palco Itaipuaçu – Rua Professor Cardoso de Menezes x Av. Benvindo Taques Horta
Sábado, 14/02:
18h — DJ Vitor Moraes
18h30 — Thunderock
21h — Lavínia Guimarães
Domingo, 15/02:
18h — DJ Vitor Moraes
18h30 — Tatudoemcasa
21h — Chega Mais
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Vitor Moraes
18h30 — Cantor Mikimba
21h — Amanda Dilva
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Vitor Moraes
18h30 — Roberta Tílio
21h — Obatuke 21
– Palco São José do Imbassaí:
Sábado, 14/02:
18h — DJ Marlo
18h30 — Rhoan Victor
21h — Pagode MW
Domingo, 15/02:
18h — DJ Marlo
18h30 — Thunderock
21h — Oh Sorte
Segunda-feira, 16/02:
18h — DJ Marlo
18h30 — G.R.E.S. Flor do Imbassaí
21h — Me Puxa
Terça-feira, 17/02:
18h — DJ Marlo
18h30 — Amanda Dilva
21h — Tatudoemcasa
– Palco Santa Paula:
Sábado, 14/02:
18h – DJ Carol Sabá
18h30 – Bruna Mandz
21h – Thiago Dantas
Domingo, 15/02:
18h – DJ Carol Sabá
18h30 – Roberta Tílio
21h – Pagode MW
Segunda-feira, 16/02:
18h – DJ Carol Sabá
18h30 – Leandro Brunno
21h – Vitorya Telles
Terça-feira, 17/02:
18h – DJ Carol Sabá
18h30 – Banda Cult
21h – Kontagiô
– Palco Divinéia:
Sábado, 14/02:
18h – DJ Jota
18h30 – Banda Cult
21h – Thainan
Domingo, 15/02:
18h – DJ Jota
18h30 – Jessica Manilha
21h – Vitorya Telles
Segunda-feira, 16/02:
18h – DJ Jota
18h30 – Ezumzuê
21h – Edson Farradão
Terça-feira, 17/02:
18h – DJ Jota
18h30 – Thiago Dantas
21h – Cantor Mikimba