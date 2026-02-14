Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Carnaval Maricá 2026 abre maratona de shows no Centro

Folia reúne artistas locais e convidados em 13 palcos com programação para toda a família

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de fevereiro de 2026 - 11:07
Confira a programação completa
Confira a programação completa -

O segundo dia do Carnaval Maricá 2026, promovido pela Prefeitura de Maricá por meio da Secretaria de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, foi marcado pelo início da maratona de shows em 13 pontos da cidade. O Palco Centro, na Praça Orlando de Barros Pimentel, recebeu DJ Juninho Mix, a voz potente da prata da casa Jô Borges e o repertório do grupo Obatuke 021.

Com expectativa de atrair 600 mil pessoas durante a folia, Maricá tem programação de shows espalhados em 13 palcos pela cidade, incluindo Centro, Araçatiba (infantil), Itaipuaçu, Ponta Negra, São José do Imbassaí, Cordeirinho, Parque Nanci, Santa Paula, Divinéia, Inoã e os dois palcos do Minha Casa Minha Vida. As apresentações seguem até a terça-feira de Carnaval, sempre a partir das 18h.

“A programação foi desenhada para valorizar a cultura local, com dezenas de artistas da cidade, DJs e atrações convidadas, em uma grade diversa que atende diferentes públicos e reforça a identidade do Carnaval de Maricá. Nossa proposta é oferecer opções para toda a família, com programação infantil, áreas de recreação e atuação integrada das secretarias para acolhimento e orientação. O objetivo é garantir uma experiência organizada e acessível para moradores e visitantes", destacou o secretário de Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, José Alexandre Almeida.

No encerramento do primeiro dia, o grupo Obatuke 021 levou ao palco um repertório variado e que não deixou ninguém parado. A advogada Juliana Ferreira é de Niterói, mas escolheu Maricá como destino no Carnaval. “A gente consegue curtir a festa e, ao mesmo tempo, aproveitar a praia e a gastronomia local. É destino certo para a gente”, contou.

Amigo de Juliana, o administrador Rafael Costa, morador de São Gonçalo, ressaltou o clima acolhedor de Maricá. “É um Carnaval animado, acessível e com clima de cidade que sabe receber bem quem vem de fora”, acredita.

A programação dos próximos dias mantém o carnaval em Maricá com muita agitação. No Palco Centro, as atrações incluem Marianna Cunha (sábado, 14/02, 21h), Douglas Kali (domingo, 15/02, 21h), Jorginho Doug (segunda, 16/02, 21h) e Pagode do MW (terça, 17/02, 21h).

Em outros polos, também estão previstos shows de nomes como Chega Mais, Banda Estratégya, Bruno Paiva, Lavínia Guimarães, Cantor Mikimba, RJ 106 e Roberta Tílio, entre outros artistas locais e regionais. Confira a programação completa abaixo:

18h — DJ Ryan Santos

18h30 — G.R.E.S. Império da Camisa Azul e Branco

21h — Bruno Paiva

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Ryan Santos

18h30 — Rhoan Victor

21h — Erixk Jordan

– Palco Itaipuaçu – Praia do Francês

Sábado, 14/02:

18h — DJ Waguim

18h30 — Banda Estratégya

21h — Cantor Babby

Domingo, 15/02:

18h — DJ Waguim

18h30 — Kontágio

21h — Jô Borges

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Waguim

18h30 — Raquel Fonseca

21h — G.R.E.S. Acadêmicos de Araçatiba

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Waguim

18h30 — Bruna Mandz

21h — Lavínia Guimarães

– Palco Itaipuaçu – Rua Professor Cardoso de Menezes x Av. Benvindo Taques Horta

Sábado, 14/02:

18h — DJ Vitor Moraes

18h30 — Thunderock

21h — Lavínia Guimarães

Domingo, 15/02:

18h — DJ Vitor Moraes

18h30 — Tatudoemcasa

21h — Chega Mais

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Vitor Moraes

18h30 — Cantor Mikimba

21h — Amanda Dilva

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Vitor Moraes

18h30 — Roberta Tílio

21h — Obatuke 21

– Palco São José do Imbassaí:

Sábado, 14/02:

18h — DJ Marlo

18h30 — Rhoan Victor

21h — Pagode MW

Domingo, 15/02:

18h — DJ Marlo

18h30 — Thunderock

21h — Oh Sorte

Segunda-feira, 16/02:

18h — DJ Marlo

18h30 — G.R.E.S. Flor do Imbassaí

21h — Me Puxa

Terça-feira, 17/02:

18h — DJ Marlo

18h30 — Amanda Dilva

21h — Tatudoemcasa

– Palco Santa Paula:

Sábado, 14/02:

18h – DJ Carol Sabá

18h30 – Bruna Mandz

21h – Thiago Dantas

Domingo, 15/02:

18h – DJ Carol Sabá

18h30 – Roberta Tílio

21h – Pagode MW

Segunda-feira, 16/02:

18h – DJ Carol Sabá

18h30 – Leandro Brunno

21h – Vitorya Telles

Terça-feira, 17/02:

18h – DJ Carol Sabá

18h30 – Banda Cult

21h – Kontagiô

– Palco Divinéia:

Sábado, 14/02:

18h – DJ Jota

18h30 – Banda Cult

21h – Thainan

Domingo, 15/02:

18h – DJ Jota

18h30 – Jessica Manilha

21h – Vitorya Telles

Segunda-feira, 16/02:

18h – DJ Jota

18h30 – Ezumzuê

21h – Edson Farradão

Terça-feira, 17/02:

18h – DJ Jota

18h30 – Thiago Dantas

21h – Cantor Mikimba

