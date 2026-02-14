Carnaval de rua 2026 no Rio: confira os blocos, horários e endereços
A agenda inclui desfiles no Centro, Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste
O Carnaval de rua do Rio de Janeiro em 2026 segue com uma programação extensa, reunindo centenas de blocos oficiais e independentes espalhados por diferentes regiões da cidade.
A agenda inclui desfiles no Centro, Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste, com opções para todos os públicos e horários, desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde. A lista completa, com datas, horários e endereços de concentração ajuda foliões a se organizarem para aproveitar a festa com antecedência. Confira:
Sábado de Carnaval — 14 de fevereiro
Centro & Paquetá
Céu na Terra – Rua Almirante Alexandrino, Santa Teresa — 7h
Forró da Taylor – Largo São Francisco de Paula, 50, Centro — 7h
Bloco Exagerado – Praça Tiradentes, Centro — 7h
Multibloco – Avenida Henrique Valadares, 75, Centro — 7h
Cordão da Bola Preta – Terminal Menezes Cortes, Centro — 7h
Cordão do Prata Preta – Praça da Harmonia, Gamboa — 9h
Bloco do Beco do Rato – Rua Joaquim Silva, 11, Lapa — 10h
Roda Mas Não Sai – Praça Presidente Aguirre Cerda, 17, Centro — 10h
Bloco da Terreirada – Quinta da Boa Vista, São Cristóvão — 12h
Flor de Lis – Largo São Francisco de Paula, Centro — 14h
Quilombo da Glória – Rua Cândido Mendes, 320, Glória — 15h
Carioca da Gema – Rua dos Arcos, 24, Lapa — 16h
Batuquebato – Praça Quinze, 2, Centro — 16h
Zona Sul
Amigos da Onça – Calçadão da Praia do Flamengo, 3, Flamengo — 7h
Blocobuster – Praça Almirante Júlio Noronha, 86, Leme — 8h
Escangalha – Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico — 8h
Bloco do Barbas – Rua General Polidoro, 156, Botafogo — 11h
Banda do Choppinho da Paula Freitas – Av. Atlântica, 2134 – Copacabana — 12h
Bloco Brasil – Praça Júlio Noronha, Leme — 12h
Enredo do Meu Samba – Travessa dos Tamoios, 45, Flamengo — 12h
Fogo na Cueca – Rua Anita Garibaldi, 60, Copacabana — 14h
Banda de Ipanema – Rua Gomes Carneiro, 55, Ipanema — 15h
Domingo de Carnaval — 15 de fevereiro
Centro & Paquetá
Bloco do J – Largo São Francisco de Paula, 49, Centro — 7h
Bangalafumenga – Monumento dos Pracinhas, Glória — 10h
Cordão do Boitatá – Praça XV, Centro — 10h
Marcha Nerd – Alameda das Sapucaias, São Cristóvão — 12h
Toca Rauuuul! – Praça Tiradentes, Centro — 13h
Badalo de Santa Teresa – Rua Monte Alegre, 306, Santa Teresa — 15h
Zona Sul
Areia – Posto 12, Leblon — 7h
Laranjada Samba Clube – Praça Jardim Laranjeiras, Laranjeiras — 8h
Divina Tretas – Campo de Terra Batida do Aterro do Flamengo, Praia do Flamengo, 340 — 8h
É Tudo ou Nada – Rua Capistrano Abreu, 43, Botafogo — 9h
Bloco pra Iaiá – Praça Almirante Júlio Noronha, 86, Leme — 9h
Ai Que Vergonha – Av. Pref. Mendes de Morais, 808 – São Conrado — 10h
Simpatia É Quase Amor – Rua Teixeira de Melo, 37, Ipanema — 14h