Carnaval de rua 2026 no Rio: confira os blocos, horários e endereços

14 de fevereiro de 2026 - 11:47

O Carnaval de rua do Rio de Janeiro em 2026 segue com uma programação extensa, reunindo centenas de blocos oficiais e independentes espalhados por diferentes regiões da cidade.

A agenda inclui desfiles no Centro, Zona Sul, Zona Norte e Zona Oeste, com opções para todos os públicos e horários, desde as primeiras horas da manhã até o fim da tarde. A lista completa, com datas, horários e endereços de concentração ajuda foliões a se organizarem para aproveitar a festa com antecedência. Confira:

Sábado de Carnaval — 14 de fevereiro

Centro & Paquetá

Céu na Terra – Rua Almirante Alexandrino, Santa Teresa — 7h

Forró da Taylor – Largo São Francisco de Paula, 50, Centro — 7h

Bloco Exagerado – Praça Tiradentes, Centro — 7h

Multibloco – Avenida Henrique Valadares, 75, Centro — 7h

Cordão da Bola Preta – Terminal Menezes Cortes, Centro — 7h

Cordão do Prata Preta – Praça da Harmonia, Gamboa — 9h

Bloco do Beco do Rato – Rua Joaquim Silva, 11, Lapa — 10h

Roda Mas Não Sai – Praça Presidente Aguirre Cerda, 17, Centro — 10h

Bloco da Terreirada – Quinta da Boa Vista, São Cristóvão — 12h

Flor de Lis – Largo São Francisco de Paula, Centro — 14h

Quilombo da Glória – Rua Cândido Mendes, 320, Glória — 15h

Carioca da Gema – Rua dos Arcos, 24, Lapa — 16h

Batuquebato – Praça Quinze, 2, Centro — 16h

Zona Sul

Amigos da Onça – Calçadão da Praia do Flamengo, 3, Flamengo — 7h

Blocobuster – Praça Almirante Júlio Noronha, 86, Leme — 8h

Escangalha – Rua Pacheco Leão, 20 – Jardim Botânico — 8h

Bloco do Barbas – Rua General Polidoro, 156, Botafogo — 11h

Banda do Choppinho da Paula Freitas – Av. Atlântica, 2134 – Copacabana — 12h

Bloco Brasil – Praça Júlio Noronha, Leme — 12h

Enredo do Meu Samba – Travessa dos Tamoios, 45, Flamengo — 12h

Fogo na Cueca – Rua Anita Garibaldi, 60, Copacabana — 14h

Banda de Ipanema – Rua Gomes Carneiro, 55, Ipanema — 15h

Domingo de Carnaval — 15 de fevereiro

Centro & Paquetá

Bloco do J – Largo São Francisco de Paula, 49, Centro — 7h

Bangalafumenga – Monumento dos Pracinhas, Glória — 10h

Cordão do Boitatá – Praça XV, Centro — 10h

Marcha Nerd – Alameda das Sapucaias, São Cristóvão — 12h

Toca Rauuuul! – Praça Tiradentes, Centro — 13h

Badalo de Santa Teresa – Rua Monte Alegre, 306, Santa Teresa — 15h

Zona Sul

Areia – Posto 12, Leblon — 7h

Laranjada Samba Clube – Praça Jardim Laranjeiras, Laranjeiras — 8h

Divina Tretas – Campo de Terra Batida do Aterro do Flamengo, Praia do Flamengo, 340 — 8h

É Tudo ou Nada – Rua Capistrano Abreu, 43, Botafogo — 9h

Bloco pra Iaiá – Praça Almirante Júlio Noronha, 86, Leme — 9h

Ai Que Vergonha – Av. Pref. Mendes de Morais, 808 – São Conrado — 10h

Simpatia É Quase Amor – Rua Teixeira de Melo, 37, Ipanema — 14h