Motociclista fica ferido após colisão com carro na Venda da Cruz

Na noite desta sexta-feira (13), um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente com um carro de passeio. A colisão ocorreu na pista sentido Praça da Venda da Cruz, na altura do número 400, em frente ao conjunto habitacional Minha Casa, Minha Vida. As circunstâncias do acidente ainda não foram informadas.

De acordo com relatos de pessoas que estavam no local, o motociclista foi arremessado alguns metros à frente do ponto onde a moto ficou caída, o que chamou a atenção de moradores da região.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, do quartel de Niterói, foram acionadas para prestar atendimento. A vítima recebeu atendimento ainda na via e, logo depois, foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), localizado no bairro Fonseca, na Zona Norte de Niterói. O estado de saúde do motociclista não havia sido divulgado.